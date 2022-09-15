Пентагон заключил контракт для поставок Javelin Украине

Пентагон заключил производственный контракт на поставку более 1800 противотанковых ракетных комплексов Javelin, которые отправят на Украину. Об этом заявили в Минобороны США.
«13 сентября армия заключила производственный контракт на сумму 311 миллионов долларов с совместным предприятием Javelin (JJV) на поставку более 1800 Javelin. Эта закупка является частью дополнительных ассигнований Украины. Контракт включает пополнение армии Украины, закупку армией FY22 и ракет международного партнера», — сообщается на сайте Пентагона.
США помогают Киеву, отправляют туда вооружение и финансовую помощь в связи со спецоперацией РФ на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целями спецоперации является демилитаризация и денацификация Украины. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием угрожает безопасности континента.
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Пентагон заключил производственный контракт на поставку более 1800 противотанковых ракетных комплексов Javelin, которые отправят на Украину. Об этом заявили в Минобороны США. «13 сентября армия заключила производственный контракт на сумму 311 миллионов долларов с совместным предприятием Javelin (JJV) на поставку более 1800 Javelin. Эта закупка является частью дополнительных ассигнований Украины. Контракт включает пополнение армии Украины, закупку армией FY22 и ракет международного партнера», — сообщается на сайте Пентагона. США помогают Киеву, отправляют туда вооружение и финансовую помощь в связи со спецоперацией РФ на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целями спецоперации является демилитаризация и денацификация Украины. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием угрожает безопасности континента.