Дацюк поддался властям ради гостиницы в центре Екатеринбурга

Мэрия выдвинула условие Павлу Дацюку, планирующему строить гостиницу в центре Екатеринбурга

В июне Павел Дацюк объявил о завершении игровой карьеры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэрия Екатеринбурга выдвинула условие прославленному хоккеисту Павлу Дацюку, который планирует построить гостиницу в центре города на ул. Розы Люксембург. По данным URA.RU, в обмен на согласование документации Дацюк за свой счет благоустроит участок набережной, прилегающий к территории будущего комплекса.

О планах Дацюка и Александра Трунтаева (они владеют ООО «Радиус Девелопмент») на участок на берегу Исети URA.RU рассказывало еще в августе 2021-го. В марте 2020-го они выкупили у МУГИСО недострой за 22,4 миллиона рублей, который и хотят превратить в гостиницу. Но была проблема: согласно действующей редакции правил землепользования и застройки (ПЗЗ), земля имеет статус ТОП-1 (парки, набережные, скверы), строить там нельзя. «Радиус» просил мэрию изменить назначение на Ц-2 (общественно-деловая зона местного значения), однако горадминистрация отказывала, пока не вступят в силу изменения в генплан-2025. К переговорам с чиновниками Дацюк привлекал замгубернатора, и. о. главы МУГИСО Сергея Зырянова.

«В итоге на заседании [городской] комиссии по корректировке ПЗЗ 9 сентября статус участка изменили на Ц-2. Но Дацюк должен будет благоустроить часть набережной за свой счет», — поделился источник, близкий к муниципальной власти. Сам Дацюк на момент публикации на звонок корреспондента не ответил.

Благоустройство всей набережной Исети считается личным проектом мэра Алексея Орлова. В июне 2021-го он показал проект реконструкции, который должен сделать набережную крупнейшей в Европе. В администрации неоднократно подчеркивали: только за бюджетные деньги проект не реализовать, поэтому ожидается привлечение средств бизнеса — прежде всего девелоперов, застраивающих берега.