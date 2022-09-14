Губернатор Шумков нашел минусы жизни в многоквартирном доме. Видео

15 сентября 2022 в 20:17 Размер текста - 17 +

По мнению губернатора Вадима Шумкова, человеку лучше жить в своем доме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков допустил, что жители многоквартирных домов платят управляющим компаниям лишние деньги за услуги, которые могли бы оказать себе сами. Заявления Шумкова приводит его пресс-служба. «Вам приходит платежка, где вы оплачиваете услуги дворника… и управленческие услуги. Как говорится, платите за того парня. Что такое управляющая компания — это директор, это бухгалтерия, это прочие люди, которые живут за ваши деньги», — рассказал Шумков в интервью, опубликованном 15 сентября в аккаунтах правительства региона в соцсетях. По его мнению, горожане платят за посредников, которые могут и не иметь прямого отношения к оказанию нужной услуги. В своем доме, по словам Шумкова, человек может подстроить свой быт под себя, не содержа посредников. «Вы покупаете квартиру в новом многоквартирном доме, вы сразу начинаете платить в Фонд капитального ремонта жилья. Но эта модель так функционирует, сегодня это единственная правильная модель, что вы возможно в этом доме до ремонта не доживете. А деньги с вас собирают каждый месяц», — также отметил Шумков. Год назад Шумков заявлял, что Курган — город для малоэтажных домов, а не для высоток. По его мнению, таунхаусы и дюплексы будут востребованы среди людей. При этом он не был против появления в городе кварталов с многоэтажными домами, соответствующими необходимым условиям.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков допустил, что жители многоквартирных домов платят управляющим компаниям лишние деньги за услуги, которые могли бы оказать себе сами. Заявления Шумкова приводит его пресс-служба. «Вам приходит платежка, где вы оплачиваете услуги дворника… и управленческие услуги. Как говорится, платите за того парня. Что такое управляющая компания — это директор, это бухгалтерия, это прочие люди, которые живут за ваши деньги», — рассказал Шумков в интервью, опубликованном 15 сентября в аккаунтах правительства региона в соцсетях. По его мнению, горожане платят за посредников, которые могут и не иметь прямого отношения к оказанию нужной услуги. В своем доме, по словам Шумкова, человек может подстроить свой быт под себя, не содержа посредников. «Вы покупаете квартиру в новом многоквартирном доме, вы сразу начинаете платить в Фонд капитального ремонта жилья. Но эта модель так функционирует, сегодня это единственная правильная модель, что вы возможно в этом доме до ремонта не доживете. А деньги с вас собирают каждый месяц», — также отметил Шумков. Год назад Шумков заявлял, что Курган — город для малоэтажных домов, а не для высоток. По его мнению, таунхаусы и дюплексы будут востребованы среди людей. При этом он не был против появления в городе кварталов с многоэтажными домами, соответствующими необходимым условиям.