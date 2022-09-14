Губернатор Курганской области Вадим Шумков допустил, что жители многоквартирных домов платят управляющим компаниям лишние деньги за услуги, которые могли бы оказать себе сами. Заявления Шумкова приводит его пресс-служба.
«Вам приходит платежка, где вы оплачиваете услуги дворника… и управленческие услуги. Как говорится, платите за того парня. Что такое управляющая компания — это директор, это бухгалтерия, это прочие люди, которые живут за ваши деньги», — рассказал Шумков в интервью, опубликованном 15 сентября в аккаунтах правительства региона в соцсетях.
По его мнению, горожане платят за посредников, которые могут и не иметь прямого отношения к оказанию нужной услуги. В своем доме, по словам Шумкова, человек может подстроить свой быт под себя, не содержа посредников. «Вы покупаете квартиру в новом многоквартирном доме, вы сразу начинаете платить в Фонд капитального ремонта жилья. Но эта модель так функционирует, сегодня это единственная правильная модель, что вы возможно в этом доме до ремонта не доживете. А деньги с вас собирают каждый месяц», — также отметил Шумков.
Год назад Шумков заявлял, что Курган — город для малоэтажных домов, а не для высоток. По его мнению, таунхаусы и дюплексы будут востребованы среди людей. При этом он не был против появления в городе кварталов с многоэтажными домами, соответствующими необходимым условиям.
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