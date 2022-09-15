CNN: США отказались поставлять Киеву ракеты, способные достать до РФ

15 сентября 2022 в 20:20 Размер текста - 17 +

Предоставление ракет ATACMS Украине может привести к эскалации конфликта Фото: Владимир Андреев © URA.RU США отказались поставлять Украине ракетные комплексы ATACMS, дальности действия которых хватит для удара по России. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники. CNN сообщает, что Америка все еще не склонна предоставлять украинским силам армейские тактические ракетные комплексы большой дальности ATACMS, дальность действия которых достигает 300 км. «Администрация считает, что предоставление этих систем может привести к эскалации, потому что они могут быть использованы для обстрела самой России», — сообщает издание. В настоящее время максимальная дальность оружия, предоставляемого США Украине, составляет около 79 километров. Ранее американская газета The Wall Street Journal.сообщила, что к 2023 году Киев запросил у Запада 29 видов вооружения, в числе которых ракеты ATACMS, которые способны долететь до территории России. Однако Вашингтон отказывается от поставок такого оружия. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что красной чертой для России является передача Украине американских ракет большей дальности.

США отказались поставлять Украине ракетные комплексы ATACMS, дальности действия которых хватит для удара по России. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники. CNN сообщает, что Америка все еще не склонна предоставлять украинским силам армейские тактические ракетные комплексы большой дальности ATACMS, дальность действия которых достигает 300 км. «Администрация считает, что предоставление этих систем может привести к эскалации, потому что они могут быть использованы для обстрела самой России», — сообщает издание. В настоящее время максимальная дальность оружия, предоставляемого США Украине, составляет около 79 километров. Ранее американская газета The Wall Street Journal.сообщила, что к 2023 году Киев запросил у Запада 29 видов вооружения, в числе которых ракеты ATACMS, которые способны долететь до территории России. Однако Вашингтон отказывается от поставок такого оружия. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что красной чертой для России является передача Украине американских ракет большей дальности.