Захарова раскрыла, чем США перейдут красную черту

Захарова: красной чертой для РФ будет передача Украине американских ракет большей дальности

15 сентября 2022 в 16:03 Размер текста - 17 +

Мария Захарова предупредила США о передаче оружия Киеву Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Красной чертой для России является передача Украине американских ракет большей дальности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга. «Если США примут решение о поставке Украине ракет большей дальности, то они перейдут красную черту и станут непосредственной стороной конфликта. Россия оставляет за собой право адекватно отреагировать в случае решения США о поставках Украине ракет большей дальности», — сказала Захарова на брифинге, который транслируется на youtube-канале МИД РФ. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целями являются демилитаризация и денацификация Украины. Западные страны поставляют Киеву вооружение. Ранее в Белом доме призвали предоставить Украине достаточное количество вооружения, чтобы ВСУ продолжали наступление, сообщает RT. Российский посол в Штатах Анатолий Антонов предупредил, что передача Украине оперативно-тактических ракет ATACMS может привести к войне между США и Россией.

Красной чертой для России является передача Украине американских ракет большей дальности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга. «Если США примут решение о поставке Украине ракет большей дальности, то они перейдут красную черту и станут непосредственной стороной конфликта. Россия оставляет за собой право адекватно отреагировать в случае решения США о поставках Украине ракет большей дальности», — сказала Захарова на брифинге, который транслируется на youtube-канале МИД РФ. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целями являются демилитаризация и денацификация Украины. Западные страны поставляют Киеву вооружение. Ранее в Белом доме призвали предоставить Украине достаточное количество вооружения, чтобы ВСУ продолжали наступление, сообщает RT. Российский посол в Штатах Анатолий Антонов предупредил, что передача Украине оперативно-тактических ракет ATACMS может привести к войне между США и Россией.