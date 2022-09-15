Постпредство РФ: в резолюции МАГАТЭ не упоминаются обстрелы ЗАЭС

15 сентября 2022 в 21:04 Размер текста - 17 +

Постпредство РФ заявило, что страны Запада всячески поддерживают и выгораживают Украину Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В резолюции МАГАТЭ по Украине ни слова не говорится о систематических обстрелах Запорожской атомной электростанции. Об этом заявило постпредство России при международных организациях в Вене. «Западные страны голосованием протащили в совете управляющих МАГАТЭ антироссийскую резолюцию по украинскому вопросу. Ахиллесова пята этой резолюции — в ней ни слова не говорится о систематических обстрелах Запорожской АЭС, которые являются главной проблемой с точки зрения обеспечения ядерной безопасности и ФЯБ [физической ядерной безопасности] в мире. Причина проста — обстрелы осуществляет Украина, которую страны Запада всячески поддерживают и выгораживают», — написало постпредство России в своем telegram-канале. «Против этого документа проголосовали Россия и Китай. Воздержались Бурунди, Вьетнам, Египет, Индия, Пакистан, Сенегал и ЮАР. Таким образом, большая часть человечества отказала этому проекту в поддержке», — добавило постпредство. Ранее была принята резолюция с требование к России «немедленно прекратить действия против и на ЗАЭС». Ее принял совет управляющих МАГАТЭ. Бывший аналитик Центрального разведывательного управления Рэй Макговерн сообщил, что США оказывают давление на экспертов МАГАТЭ и ООН, из-за чего они не могут заявить, кто обстреливает ЗАЭС.

В резолюции МАГАТЭ по Украине ни слова не говорится о систематических обстрелах Запорожской атомной электростанции. Об этом заявило постпредство России при международных организациях в Вене. «Западные страны голосованием протащили в совете управляющих МАГАТЭ антироссийскую резолюцию по украинскому вопросу. Ахиллесова пята этой резолюции — в ней ни слова не говорится о систематических обстрелах Запорожской АЭС, которые являются главной проблемой с точки зрения обеспечения ядерной безопасности и ФЯБ [физической ядерной безопасности] в мире. Причина проста — обстрелы осуществляет Украина, которую страны Запада всячески поддерживают и выгораживают», — написало постпредство России в своем telegram-канале. «Против этого документа проголосовали Россия и Китай. Воздержались Бурунди, Вьетнам, Египет, Индия, Пакистан, Сенегал и ЮАР. Таким образом, большая часть человечества отказала этому проекту в поддержке», — добавило постпредство. Ранее была принята резолюция с требование к России «немедленно прекратить действия против и на ЗАЭС». Ее принял совет управляющих МАГАТЭ. Бывший аналитик Центрального разведывательного управления Рэй Макговерн сообщил, что США оказывают давление на экспертов МАГАТЭ и ООН, из-за чего они не могут заявить, кто обстреливает ЗАЭС.