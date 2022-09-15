Путин с помощью золотой лопаты посадил дерево в Узбекистане

Президент РФ Путин с помощью золотой лопаты посадил дерево в Узбекистане
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин поучаствовал в саммите ШОС Фото:

Президент РФ Владимир Путин посадил дерево в Самарканде совместно с другими лидерами стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает телеканал «Россия-24».

Президент РФ с помощью золотой лопаты посадил дерево, а затем полил его. В посадке также приняли участие другие лидеры саммита ШОС, который проходит в Узбекистане, сообщает телеканал «Россия-24».

Путин приехал на саммит ШОС в Самарканде, который проходит 15 и 16 сентября. Лидеры стран обсудят развитие транспортной взаимосвязанности, укрепление экономических связей, обеспечение стабильности и безопасности, сообщает телеканал 360. Президент РФ в рамках саммита встретился с китайским лидером Си Цзиньпином.

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Президент РФ Владимир Путин посадил дерево в Самарканде совместно с другими лидерами стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает телеканал «Россия-24». Президент РФ с помощью золотой лопаты посадил дерево, а затем полил его. В посадке также приняли участие другие лидеры саммита ШОС, который проходит в Узбекистане, сообщает телеканал «Россия-24». Путин приехал на саммит ШОС в Самарканде, который проходит 15 и 16 сентября. Лидеры стран обсудят развитие транспортной взаимосвязанности, укрепление экономических связей, обеспечение стабильности и безопасности, сообщает телеканал 360. Президент РФ в рамках саммита встретился с китайским лидером Си Цзиньпином.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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