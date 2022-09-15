Минздрав Украины: в стране подтвержден первый случай оспы обезьян

15 сентября 2022 в 22:52 Размер текста - 17 +

Пациент, заболевший оспой обезьян, не имел контактов с больными и не выезжал за границу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Оспа обезьян На Украине лабораторно подтвержден первый случай заражения оспой обезьян. Об этом сообщил минздрав Украины на своем официальном сайте. «15 сентября в Украине лабораторно подтвердили первый случай оспы обезьян. В настоящее время пациент госпитализирован в медицинское учреждение для стационарного лечения, у него легкое течение болезни», — сообщается на сайте украинского минздрава. «Сейчас идет эпидемиологическое расследование указанного случая», — отметили в министерстве здравоохранения. По словам пациента, он не имел контактов с больными оспой обезьян и не выезжал за границу. «Тем не менее появление симптомов заболевания и предварительные результаты сбора эпидемиологического анамнеза указывают на то, что пациент был инфицирован в одном из крупных городов страны», — отмечает минздрав Украины. «Из симптомов заболевания у него наблюдается повышенная температура, сыпь на теле. В целях сохранения комфорта пациента область регистрации случая не приводится», — заключили в министерстве. Оспа обезьян — это инфекционное заболевание, характеризующееся лихорадкой, появлением экзантемы и общей интоксикацией. Имеет меньшую летальность и более легкие симптомы по сравнению с натуральной оспой. Первый и единственный случай заболевания оспой обезьян в России был выявлен 12 июля. Роспотребнадзор также сообщал о том, что в РФ не заболевают оспой обезьян. «Ситуация находится на строгом контроле», — заявляли в ведомстве. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На Украине лабораторно подтвержден первый случай заражения оспой обезьян. Об этом сообщил минздрав Украины на своем официальном сайте. «15 сентября в Украине лабораторно подтвердили первый случай оспы обезьян. В настоящее время пациент госпитализирован в медицинское учреждение для стационарного лечения, у него легкое течение болезни», — сообщается на сайте украинского минздрава. «Сейчас идет эпидемиологическое расследование указанного случая», — отметили в министерстве здравоохранения. По словам пациента, он не имел контактов с больными оспой обезьян и не выезжал за границу. «Тем не менее появление симптомов заболевания и предварительные результаты сбора эпидемиологического анамнеза указывают на то, что пациент был инфицирован в одном из крупных городов страны», — отмечает минздрав Украины. «Из симптомов заболевания у него наблюдается повышенная температура, сыпь на теле. В целях сохранения комфорта пациента область регистрации случая не приводится», — заключили в министерстве. Оспа обезьян — это инфекционное заболевание, характеризующееся лихорадкой, появлением экзантемы и общей интоксикацией. Имеет меньшую летальность и более легкие симптомы по сравнению с натуральной оспой. Первый и единственный случай заболевания оспой обезьян в России был выявлен 12 июля. Роспотребнадзор также сообщал о том, что в РФ не заболевают оспой обезьян. «Ситуация находится на строгом контроле», — заявляли в ведомстве.