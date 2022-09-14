При пожаре в Ханты-Мансийске погиб подросток

При пожаре производственной базы в Ханты-Мансийске погибла 15-летняя девочка. Тело обнаружили на втором этаже здания, после ликвидации открытого огня, сообщается на сайте СУ СКР по ХМАО.
«После тушения открытого огня в жилом помещении на втором этаже здания, не соответствующем требованиям пожарной безопасности, обнаружено тело 15-летней местной жительницы, проживавшей по указанному адресу. Ханты-Мансийским межрайонным следственным отделом СК России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело по ст. «Причинение смерти по неосторожности», — сообщает пресс-служба ведомства.
Следователи выясняют подробности происшествия. Причины пожара пока не установлены.
Ранее URA.RU рассказало о пожаре в Ханты-Мансийске. Около 18 часов 30 минут загорелось производственно-бытовое здание по улице Строителей 1, в ликвидации пожара принимали участие 35 человек личного состава и 8 единиц техники.
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