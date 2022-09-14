14 сентября 2022

В Ханты-Мансийске огнем охвачена производственная база рядом с автозаправкой. Фото, видео

В Ханты-Мансийске огнем охвачена производственная база рядом с автозаправкой. Фото, видео
© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за горючих материалов пожарные не могут потушить огонь Фото:

В Ханты-Мансийске горит здание крупной производственной базы по адресу улица Строителей, дом 1. В пятидесяти метрах от базы находится автозаправка. О пожаре URA.RU рассказали в пресс-службе МЧС ХМАО.

«Сообщение о возгорании в производственно-бытовом здании в Ханты-Мансийске по улице Строителей, 1 пожарные получили в 18.36. Подразделения работают по повышенному номеру вызова, площадь горения около 300 квадратных метров», — сообщают в ведомстве.

Огонь распространился на оба этажа здания, потушить его, по словам пожарных, сложно из-за большого количества пустот и горючего материала панелей. В ликвидации задействовано 35 пожарных и 8 единиц техники. Подробности и причину пожара в пресс-службе МЧС пообещали сообщить позже.

Ранее URA.RU сообщало о пожаре в одном из жилых домов Сургута. В его ликвидации участвовало 8 человек личного состава и 2 единицы спецтехники. Причины пожара устанавливаются дознавателями.

Фото:
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В Ханты-Мансийске горит здание крупной производственной базы по адресу улица Строителей, дом 1. В пятидесяти метрах от базы находится автозаправка. О пожаре URA.RU рассказали в пресс-службе МЧС ХМАО. «Сообщение о возгорании в производственно-бытовом здании в Ханты-Мансийске по улице Строителей, 1 пожарные получили в 18.36. Подразделения работают по повышенному номеру вызова, площадь горения около 300 квадратных метров», — сообщают в ведомстве. Огонь распространился на оба этажа здания, потушить его, по словам пожарных, сложно из-за большого количества пустот и горючего материала панелей. В ликвидации задействовано 35 пожарных и 8 единиц техники. Подробности и причину пожара в пресс-службе МЧС пообещали сообщить позже. Ранее URA.RU сообщало о пожаре в одном из жилых домов Сургута. В его ликвидации участвовало 8 человек личного состава и 2 единицы спецтехники. Причины пожара устанавливаются дознавателями.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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