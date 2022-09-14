В Ханты-Мансийске огнем охвачена производственная база рядом с автозаправкой. Фото, видео

В Ханты-Мансийске огнем охвачена производственная база рядом с автозаправкой. Фото, видео

15 сентября 2022 в 20:34 Размер текста - 17 +

Из-за горючих материалов пожарные не могут потушить огонь Фото: МЧС ХМАО В Ханты-Мансийске горит здание крупной производственной базы по адресу улица Строителей, дом 1. В пятидесяти метрах от базы находится автозаправка. О пожаре URA.RU рассказали в пресс-службе МЧС ХМАО. «Сообщение о возгорании в производственно-бытовом здании в Ханты-Мансийске по улице Строителей, 1 пожарные получили в 18.36. Подразделения работают по повышенному номеру вызова, площадь горения около 300 квадратных метров», — сообщают в ведомстве. Огонь распространился на оба этажа здания, потушить его, по словам пожарных, сложно из-за большого количества пустот и горючего материала панелей. В ликвидации задействовано 35 пожарных и 8 единиц техники. Подробности и причину пожара в пресс-службе МЧС пообещали сообщить позже. Ранее URA.RU сообщало о пожаре в одном из жилых домов Сургута. В его ликвидации участвовало 8 человек личного состава и 2 единицы спецтехники. Причины пожара устанавливаются дознавателями. Фото: МЧС ХМАО Фото: МЧС ХМАО

В Ханты-Мансийске горит здание крупной производственной базы по адресу улица Строителей, дом 1. В пятидесяти метрах от базы находится автозаправка. О пожаре URA.RU рассказали в пресс-службе МЧС ХМАО. «Сообщение о возгорании в производственно-бытовом здании в Ханты-Мансийске по улице Строителей, 1 пожарные получили в 18.36. Подразделения работают по повышенному номеру вызова, площадь горения около 300 квадратных метров», — сообщают в ведомстве. Огонь распространился на оба этажа здания, потушить его, по словам пожарных, сложно из-за большого количества пустот и горючего материала панелей. В ликвидации задействовано 35 пожарных и 8 единиц техники. Подробности и причину пожара в пресс-службе МЧС пообещали сообщить позже. Ранее URA.RU сообщало о пожаре в одном из жилых домов Сургута. В его ликвидации участвовало 8 человек личного состава и 2 единицы спецтехники. Причины пожара устанавливаются дознавателями.