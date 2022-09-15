Очевидцы сообщают о взрыве газа (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорске Челябинской области в ночь на 16 сентября в квартире на пятом этаже дома №3 по улице Жукова произошел взрыв. Очевидцы сообщают о запахе газа и двух пострадавших.

«Мы живем в соседнем подъезде, нас так трехануло, мама не горюй.У одного оторвало кисти, проникающие грудной клетки и живота, у второго рваные раны кистей. Сказали, что взорвался телефон, смешно.», — рассказала участница сообщества «ЧерноеБелое Магнитогорск» во «ВКонтакте» Надежда Тимеркаева.

В комментариях очевидцы рассказали, что им сообщили о взрывном устройстве в сумке. Кроме того, соседи рассказывают о разбросанных повсюду стеклах, от которых пострадали припаркованные автомобили.

«Я на Жукова, 7 живу. Шарахнуло час назад неслабо. Думал что салют не удался, а оно вон что», — уточнил один из комментаторов сообщества.

В пресс-службу МЧС по Челябинской области URA.RU направлен запрос. Ответ на него еще не поступил.

К дому подъехали экстренные службы Сообщества «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте»