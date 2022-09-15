15 сентября 2022

В жилом доме Магнитогорска произошел взрыв. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв газа в 12 этажном доме в Екатеринбурге, март 2012 года. Архив, руины
Очевидцы сообщают о взрыве газа (фото из архива) Фото:

В Магнитогорске Челябинской области в ночь на 16 сентября в квартире на пятом этаже дома №3 по улице Жукова произошел взрыв. Очевидцы сообщают о запахе газа и двух пострадавших.

«Мы живем в соседнем подъезде, нас так трехануло, мама не горюй.У одного оторвало кисти, проникающие грудной клетки и живота, у второго рваные раны кистей. Сказали, что взорвался телефон, смешно.», — рассказала участница сообщества «ЧерноеБелое Магнитогорск» во «ВКонтакте» Надежда Тимеркаева.

В комментариях очевидцы рассказали, что им сообщили о взрывном устройстве в сумке. Кроме того, соседи рассказывают о разбросанных повсюду стеклах, от которых пострадали припаркованные автомобили.

«Я на Жукова, 7 живу. Шарахнуло час назад неслабо. Думал что салют не удался, а оно вон что», — уточнил один из комментаторов сообщества.

В пресс-службу МЧС по Челябинской области URA.RU направлен запрос. Ответ на него еще не поступил.

К дому подъехали экстренные службы
Взрыв произошел в квартире на 5 этаже

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В Магнитогорске Челябинской области в ночь на 16 сентября в квартире на пятом этаже дома №3 по улице Жукова произошел взрыв. Очевидцы сообщают о запахе газа и двух пострадавших. «Мы живем в соседнем подъезде, нас так трехануло, мама не горюй.У одного оторвало кисти, проникающие грудной клетки и живота, у второго рваные раны кистей. Сказали, что взорвался телефон, смешно.», — рассказала участница сообщества «ЧерноеБелое Магнитогорск» во «ВКонтакте» Надежда Тимеркаева. В комментариях очевидцы рассказали, что им сообщили о взрывном устройстве в сумке. Кроме того, соседи рассказывают о разбросанных повсюду стеклах, от которых пострадали припаркованные автомобили. «Я на Жукова, 7 живу. Шарахнуло час назад неслабо. Думал что салют не удался, а оно вон что», — уточнил один из комментаторов сообщества. В пресс-службу МЧС по Челябинской области URA.RU направлен запрос. Ответ на него еще не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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