В ДТП, произошедшем в центре Кургана, пострадал человек. Фото

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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
На пересечении ул. Дзержинского и проспекта Машиностроителей в Кургане столкнулись два авто Фото:

В Кургане при столкновении двух автомобилей на крупном перекрестке улиц пострадал человек, его увезли в больницу. Об этом URA.RU рассказали в отделение пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по Кургану.

«Водитель Renault Logan двигался по ул. Дзержинского и намеревался сделать поворот налево на проспект Машиностроителей в сторону Некрасовского моста. Однако он не уступил дорогу водителю автомобиля 14-й модели», — объяснили ситуацию в ГИБДД. В ведомстве ответили, что в аварии пострадал пассажир авто 14-й модели, он доставлен в медицинское учреждение.

До этого URA.RU писало, что на федеральных трассах Курганской и Челябинской областей за прошедшие восемь месяцев 2022 года произошло 261 ДТП. Число погибших в авариях снизилось на 34% относительно 2021 года.

К месту аварии приехала карета скорой медицинской помощи
Очевидцы сообщают, что пострадавшей оказалась пассажирка автомобиля

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В Кургане при столкновении двух автомобилей на крупном перекрестке улиц пострадал человек, его увезли в больницу. Об этом URA.RU рассказали в отделение пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по Кургану. «Водитель Renault Logan двигался по ул. Дзержинского и намеревался сделать поворот налево на проспект Машиностроителей в сторону Некрасовского моста. Однако он не уступил дорогу водителю автомобиля 14-й модели», — объяснили ситуацию в ГИБДД. В ведомстве ответили, что в аварии пострадал пассажир авто 14-й модели, он доставлен в медицинское учреждение. До этого URA.RU писало, что на федеральных трассах Курганской и Челябинской областей за прошедшие восемь месяцев 2022 года произошло 261 ДТП. Число погибших в авариях снизилось на 34% относительно 2021 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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