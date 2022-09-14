На пересечении ул. Дзержинского и проспекта Машиностроителей в Кургане столкнулись два авто Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане при столкновении двух автомобилей на крупном перекрестке улиц пострадал человек, его увезли в больницу. Об этом URA.RU рассказали в отделение пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по Кургану.

«Водитель Renault Logan двигался по ул. Дзержинского и намеревался сделать поворот налево на проспект Машиностроителей в сторону Некрасовского моста. Однако он не уступил дорогу водителю автомобиля 14-й модели», — объяснили ситуацию в ГИБДД. В ведомстве ответили, что в аварии пострадал пассажир авто 14-й модели, он доставлен в медицинское учреждение.

До этого URA.RU писало, что на федеральных трассах Курганской и Челябинской областей за прошедшие восемь месяцев 2022 года произошло 261 ДТП. Число погибших в авариях снизилось на 34% относительно 2021 года.

К месту аварии приехала карета скорой медицинской помощи «ЧП Курган», соцсеть «ВКонтакте»