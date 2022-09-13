На курганских и челябинских трассах стало меньше ДТП с летальным исходом

13 сентября 2022 в 15:57 Размер текста - 17 +

За первые восемь месяцев 2021 года на трассах произошло больше ДТП, чем ха тот же период 2022 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На федеральных трассах Курганской и Челябинской областей за первые восемь месяцев 2022 года произошло 261 ДТП. Количество погибших в них снизилось на 34% по сравнению с прошлым годом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». «Всего на федеральных автомобильных дорогах в Челябинской, Курганской областях с января по август текущего года зафиксировано 261 дорожно-транспортное происшествие. В сравнении с аналогичным периодом 2021 года количество ДТП снизилось на 9,1% (в 2021-м — 287), количество погибших — на 34,1% (с 82 до 54) и раненых — на 19,7% (с 436 до 350)», — рассказали в пресс-службе предприятия. Представители организации отметили, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число ДТП, связанных с состоянием дорожного покрытия федеральных трасс, снизилось с 28 до 18. На участках, где были проблемы с покрытием, число ДТП снизилось на 42,9%. В этих случаях количество ДТП с летальным исходом снизилось на 73,3%, а аварий, в которых были раненые, — на 56%.

На федеральных трассах Курганской и Челябинской областей за первые восемь месяцев 2022 года произошло 261 ДТП. Количество погибших в них снизилось на 34% по сравнению с прошлым годом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». «Всего на федеральных автомобильных дорогах в Челябинской, Курганской областях с января по август текущего года зафиксировано 261 дорожно-транспортное происшествие. В сравнении с аналогичным периодом 2021 года количество ДТП снизилось на 9,1% (в 2021-м — 287), количество погибших — на 34,1% (с 82 до 54) и раненых — на 19,7% (с 436 до 350)», — рассказали в пресс-службе предприятия. Представители организации отметили, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число ДТП, связанных с состоянием дорожного покрытия федеральных трасс, снизилось с 28 до 18. На участках, где были проблемы с покрытием, число ДТП снизилось на 42,9%. В этих случаях количество ДТП с летальным исходом снизилось на 73,3%, а аварий, в которых были раненые, — на 56%.