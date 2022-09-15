Бессменный глава пермского фонда «Дедморозим» покинул пост

16 сентября 2022 в 10:09 Размер текста - 17 +

Дмитрий Жебелев уверен, что команда фонда справится и без его руководства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Основатель и бессменный глава фонда помощи детям «Дедморозим» Дмитрий Жебелев сообщил, что покидает президиум организации. По его словам, он это делает, «чтобы сохранить все те чудеса, которые пермяки совершили для сирот и тяжелобольных ребят». Об этом Дмитрий Жебелев сообщил в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что не собирается уезжать из России или Пермского края, несмотря на штрафы и возможные уголовные дела. Ранее Жебелев публично осудил проведение спецоперации РФ на Украине, после он покинул пост советника губернатора Пермского края. Его дважды штрафовали по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Спецоперацию на территории Украины, ЛНР и ДНР Россия проводит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что это вынужденная мера, направленная на защиту жителей Донбасса от киевской агрессии.

Основатель и бессменный глава фонда помощи детям «Дедморозим» Дмитрий Жебелев сообщил, что покидает президиум организации. По его словам, он это делает, «чтобы сохранить все те чудеса, которые пермяки совершили для сирот и тяжелобольных ребят». Об этом Дмитрий Жебелев сообщил в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что не собирается уезжать из России или Пермского края, несмотря на штрафы и возможные уголовные дела. Ранее Жебелев публично осудил проведение спецоперации РФ на Украине, после он покинул пост советника губернатора Пермского края. Его дважды штрафовали по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Спецоперацию на территории Украины, ЛНР и ДНР Россия проводит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что это вынужденная мера, направленная на защиту жителей Донбасса от киевской агрессии.