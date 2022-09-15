15 сентября 2022

Бессменный глава пермского фонда «Дедморозим» покинул пост

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Общероссийский гражданский форум-2016. Москва, дипломы, биматова диана, брезгина мария, савченко инна, дедморозим, премия разумеется, награждение
Дмитрий Жебелев уверен, что команда фонда справится и без его руководства Фото:

Основатель и бессменный глава фонда помощи детям «Дедморозим» Дмитрий Жебелев сообщил, что покидает президиум организации. По его словам, он это делает, «чтобы сохранить все те чудеса, которые пермяки совершили для сирот и тяжелобольных ребят». Об этом Дмитрий Жебелев сообщил в своем telegram-канале.

Он подчеркнул, что не собирается уезжать из России или Пермского края, несмотря на штрафы и возможные уголовные дела. Ранее Жебелев публично осудил проведение спецоперации РФ на Украине, после он покинул пост советника губернатора Пермского края. Его дважды штрафовали по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ.

Спецоперацию на территории Украины, ЛНР и ДНР Россия проводит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что это вынужденная мера, направленная на защиту жителей Донбасса от киевской агрессии.

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Основатель и бессменный глава фонда помощи детям «Дедморозим» Дмитрий Жебелев сообщил, что покидает президиум организации. По его словам, он это делает, «чтобы сохранить все те чудеса, которые пермяки совершили для сирот и тяжелобольных ребят». Об этом Дмитрий Жебелев сообщил в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что не собирается уезжать из России или Пермского края, несмотря на штрафы и возможные уголовные дела. Ранее Жебелев публично осудил проведение спецоперации РФ на Украине, после он покинул пост советника губернатора Пермского края. Его дважды штрафовали по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Спецоперацию на территории Украины, ЛНР и ДНР Россия проводит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что это вынужденная мера, направленная на защиту жителей Донбасса от киевской агрессии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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