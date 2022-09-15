Челябинцев ждут теплые и дождливые выходные 17 и 18 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дождливая и теплая погода установится в Челябинской области на выходных 17 и 18 сентября. Об этом сообщили URA.RU в гидрометцентре региона.

«Дожди начнут идти днем 16 сентября на западе Челябинской области. В субботу и воскресенье небольшие осадки ожидаются уже по всей территории Южного Урала. При этом дожди будут продолжаться и днем, и ночью 17 и 18 сентября», — пояснили в челябинском ЦГМС.

При этом 16, 17 и 18 сентября днем будет по-летнему тепло: от 17 до 24 градусов. По ночам температура будет держаться в пределах 5-13 градусов. Порывы ветра на выходных не превысят 4-9 градусов. Такая же погода ожидается и в самом Челябинске.