15 сентября 2022

Махонин выделил 700 млн на повышение зарплат в трех министерствах

Три министерства Пермского края получат более 700 млн рублей на зарплаты
© Служба новостей «URA.RU»
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XVI съезд муниципальных образований Пермского края, Усть Качка. Пермь, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин нашел деньги для бюджетников Фото:

Три министерства Пермского края получат дополнительные средства из регионального бюджета. Постановление выделении минздраву, минобразования и минсоцразвития более 700 млн рублей подписал губернатор Дмитрий Махонин.

«Правительство Пермского края постановляет: министерству финансов распределить зарезервированные бюджетные ассигнования, предусмотренные на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в 2022 году, согласно приложению», — говорится в документе. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

В приложении к постановлению указано, что больше всех получит министерство образования и науки — 600 млн 102 тысяч рублей. Министерству здравоохранения переведут 93 млн 923 тысячи, а минсоцразвития — 24 млн 110 тысяч рублей.

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Три министерства Пермского края получат дополнительные средства из регионального бюджета. Постановление выделении минздраву, минобразования и минсоцразвития более 700 млн рублей подписал губернатор Дмитрий Махонин. «Правительство Пермского края постановляет: министерству финансов распределить зарезервированные бюджетные ассигнования, предусмотренные на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в 2022 году, согласно приложению», — говорится в документе. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. В приложении к постановлению указано, что больше всех получит министерство образования и науки — 600 млн 102 тысяч рублей. Министерству здравоохранения переведут 93 млн 923 тысячи, а минсоцразвития — 24 млн 110 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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