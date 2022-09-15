Махонин выделил 700 млн на повышение зарплат в трех министерствах

Три министерства Пермского края получат более 700 млн рублей на зарплаты

16 сентября 2022 в 11:57 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин нашел деньги для бюджетников Фото: Сергей Русанов © URA.RU Три министерства Пермского края получат дополнительные средства из регионального бюджета. Постановление выделении минздраву, минобразования и минсоцразвития более 700 млн рублей подписал губернатор Дмитрий Махонин. «Правительство Пермского края постановляет: министерству финансов распределить зарезервированные бюджетные ассигнования, предусмотренные на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в 2022 году, согласно приложению», — говорится в документе. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. В приложении к постановлению указано, что больше всех получит министерство образования и науки — 600 млн 102 тысяч рублей. Министерству здравоохранения переведут 93 млн 923 тысячи, а минсоцразвития — 24 млн 110 тысяч рублей.

Три министерства Пермского края получат дополнительные средства из регионального бюджета. Постановление выделении минздраву, минобразования и минсоцразвития более 700 млн рублей подписал губернатор Дмитрий Махонин. «Правительство Пермского края постановляет: министерству финансов распределить зарезервированные бюджетные ассигнования, предусмотренные на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в 2022 году, согласно приложению», — говорится в документе. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. В приложении к постановлению указано, что больше всех получит министерство образования и науки — 600 млн 102 тысяч рублей. Министерству здравоохранения переведут 93 млн 923 тысячи, а минсоцразвития — 24 млн 110 тысяч рублей.