Махонин выделил 700 млн на повышение зарплат в трех министерствах

Три министерства Пермского края получат дополнительные средства из регионального бюджета. Постановление выделении минздраву, минобразования и минсоцразвития более 700 млн рублей подписал губернатор Дмитрий Махонин.
«Правительство Пермского края постановляет: министерству финансов распределить зарезервированные бюджетные ассигнования, предусмотренные на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в 2022 году, согласно приложению», — говорится в документе. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
В приложении к постановлению указано, что больше всех получит министерство образования и науки — 600 млн 102 тысяч рублей. Министерству здравоохранения переведут 93 млн 923 тысячи, а минсоцразвития — 24 млн 110 тысяч рублей.
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