На малой родине пермского губернатора начали строить школу

В поселке Рябинино Чердынского округа (Пермский край), где родился губернатор Дмитрий Махонин, начали строить школу. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительства Пермского края.
«В Рябинино по адресу ул. Ленина, 46б началось строительство новой школы. На площадке уже забито свайное поле, ведется бетонирование монолитных ростверков, дальше строители приступят к установке колонн для каркаса здания», — сообщили в министерстве.
Двухэтажное здание рассчитано на 220 школьников. В нем будут отдельные блоки для начальной, основной и старшей школы. Также спроектированы спортзал, библиотека и столовая. Средства на строительство школы выделили из краевого и муниципального бюджетов — более 466 миллионов рублей. Школу планируют сдать в эксплуатацию в конце 2023 года.
Ранее URA.RU сообщало, что в июле Дмитрий Махонин побывал в Чердынском округе в рамках рабочего визита. Там было принято решение провести капремонт здания колледжа.
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