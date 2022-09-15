На малой родине пермского губернатора начали строить школу

16 сентября 2022 в 12:58 Размер текста - 17 +

Ее планируют сдать в эксплуатацию в 2023 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В поселке Рябинино Чердынского округа (Пермский край), где родился губернатор Дмитрий Махонин, начали строить школу. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительства Пермского края. «В Рябинино по адресу ул. Ленина, 46б началось строительство новой школы. На площадке уже забито свайное поле, ведется бетонирование монолитных ростверков, дальше строители приступят к установке колонн для каркаса здания», — сообщили в министерстве. Двухэтажное здание рассчитано на 220 школьников. В нем будут отдельные блоки для начальной, основной и старшей школы. Также спроектированы спортзал, библиотека и столовая. Средства на строительство школы выделили из краевого и муниципального бюджетов — более 466 миллионов рублей. Школу планируют сдать в эксплуатацию в конце 2023 года. Ранее URA.RU сообщало, что в июле Дмитрий Махонин побывал в Чердынском округе в рамках рабочего визита. Там было принято решение провести капремонт здания колледжа.

В поселке Рябинино Чердынского округа (Пермский край), где родился губернатор Дмитрий Махонин, начали строить школу. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительства Пермского края. «В Рябинино по адресу ул. Ленина, 46б началось строительство новой школы. На площадке уже забито свайное поле, ведется бетонирование монолитных ростверков, дальше строители приступят к установке колонн для каркаса здания», — сообщили в министерстве. Двухэтажное здание рассчитано на 220 школьников. В нем будут отдельные блоки для начальной, основной и старшей школы. Также спроектированы спортзал, библиотека и столовая. Средства на строительство школы выделили из краевого и муниципального бюджетов — более 466 миллионов рублей. Школу планируют сдать в эксплуатацию в конце 2023 года. Ранее URA.RU сообщало, что в июле Дмитрий Махонин побывал в Чердынском округе в рамках рабочего визита. Там было принято решение провести капремонт здания колледжа.