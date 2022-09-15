15 сентября 2022

На малой родине пермского губернатора начали строить школу

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство школы в Заозерном. Курган, строительная площадка, рабочие в касках, строительство школы, стройка, заозерный
Ее планируют сдать в эксплуатацию в 2023 году Фото:

В поселке Рябинино Чердынского округа (Пермский край), где родился губернатор Дмитрий Махонин, начали строить школу. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительства Пермского края.

«В Рябинино по адресу ул. Ленина, 46б началось строительство новой школы. На площадке уже забито свайное поле, ведется бетонирование монолитных ростверков, дальше строители приступят к установке колонн для каркаса здания», — сообщили в министерстве.

Двухэтажное здание рассчитано на 220 школьников. В нем будут отдельные блоки для начальной, основной и старшей школы. Также спроектированы спортзал, библиотека и столовая. Средства на строительство школы выделили из краевого и муниципального бюджетов — более 466 миллионов рублей. Школу планируют сдать в эксплуатацию в конце 2023 года.

Ранее URA.RU сообщало, что в июле Дмитрий Махонин побывал в Чердынском округе в рамках рабочего визита. Там было принято решение провести капремонт здания колледжа.

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В поселке Рябинино Чердынского округа (Пермский край), где родился губернатор Дмитрий Махонин, начали строить школу. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительства Пермского края. «В Рябинино по адресу ул. Ленина, 46б началось строительство новой школы. На площадке уже забито свайное поле, ведется бетонирование монолитных ростверков, дальше строители приступят к установке колонн для каркаса здания», — сообщили в министерстве. Двухэтажное здание рассчитано на 220 школьников. В нем будут отдельные блоки для начальной, основной и старшей школы. Также спроектированы спортзал, библиотека и столовая. Средства на строительство школы выделили из краевого и муниципального бюджетов — более 466 миллионов рублей. Школу планируют сдать в эксплуатацию в конце 2023 года. Ранее URA.RU сообщало, что в июле Дмитрий Махонин побывал в Чердынском округе в рамках рабочего визита. Там было принято решение провести капремонт здания колледжа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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