15 сентября 2022

В пермском ТРЦ «Планета» открылся магазин Mexx

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, автомобили, виды перми, парковка, трц планета пермь, трц планета
Новый магазин находится на первом этаже Фото:

В ТРЦ «Планета» в Перми открылся магазин Mexx. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе торгово-развлекательного центра.

«Магазин расположен на первом этаже. Его площадь составляет 133 кв. м.», — рассказали в ТРЦ.

Mexx — торговая марка, основанная в Нидерландах. Посредством франчайзинга фирменные магазины открыты по всему миру. В 2015 году Mexx купил турецкий холдинг Eroglu, который также владеет брендом Colin’s. В Mexx представлены коллекции одежды для женщин и мужчин, а также обувь и аксессуары.

Ранее URA.RU сообщало, что в другом ТРК готовится к открытию бутик с брендами из четырех стран: России, Белоруссии, Германии и Италии. Он откроется в первой очереди на третьем этаже.

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В ТРЦ «Планета» в Перми открылся магазин Mexx. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе торгово-развлекательного центра. «Магазин расположен на первом этаже. Его площадь составляет 133 кв. м.», — рассказали в ТРЦ. Mexx — торговая марка, основанная в Нидерландах. Посредством франчайзинга фирменные магазины открыты по всему миру. В 2015 году Mexx купил турецкий холдинг Eroglu, который также владеет брендом Colin’s. В Mexx представлены коллекции одежды для женщин и мужчин, а также обувь и аксессуары. Ранее URA.RU сообщало, что в другом ТРК готовится к открытию бутик с брендами из четырех стран: России, Белоруссии, Германии и Италии. Он откроется в первой очереди на третьем этаже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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