В пермском ТРЦ «Планета» открылся магазин Mexx

16 сентября 2022 в 13:17 Размер текста - 17 +

Новый магазин находится на первом этаже Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В ТРЦ «Планета» в Перми открылся магазин Mexx. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе торгово-развлекательного центра. «Магазин расположен на первом этаже. Его площадь составляет 133 кв. м.», — рассказали в ТРЦ. Mexx — торговая марка, основанная в Нидерландах. Посредством франчайзинга фирменные магазины открыты по всему миру. В 2015 году Mexx купил турецкий холдинг Eroglu, который также владеет брендом Colin’s. В Mexx представлены коллекции одежды для женщин и мужчин, а также обувь и аксессуары. Ранее URA.RU сообщало, что в другом ТРК готовится к открытию бутик с брендами из четырех стран: России, Белоруссии, Германии и Италии. Он откроется в первой очереди на третьем этаже.

В ТРЦ «Планета» в Перми открылся магазин Mexx. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе торгово-развлекательного центра. «Магазин расположен на первом этаже. Его площадь составляет 133 кв. м.», — рассказали в ТРЦ. Mexx — торговая марка, основанная в Нидерландах. Посредством франчайзинга фирменные магазины открыты по всему миру. В 2015 году Mexx купил турецкий холдинг Eroglu, который также владеет брендом Colin’s. В Mexx представлены коллекции одежды для женщин и мужчин, а также обувь и аксессуары. Ранее URA.RU сообщало, что в другом ТРК готовится к открытию бутик с брендами из четырех стран: России, Белоруссии, Германии и Италии. Он откроется в первой очереди на третьем этаже.