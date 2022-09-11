В пермском ТРК откроется бутик с брендами из четырех стран

В пермском ТРК «Семья» откроется мультибрендовый магазин Patchouli

12 сентября 2022 в 16:17 Размер текста - 17 +

Новый магазин откроется в середине сентября Фото: Сергей Русанов В пермском торгово-развлекательном комплексе «Семья» готовится к открытию новый мультибрендовый магазин одежды и аксессуаров Patchouli. Об этом URA.RU рассказала управляющая ТРК «Семья» Елена Жданова. «Мультибрендовый магазин должен открыться в середине сентября. В нем будут представлены различные бренды из России, Белоруссии, Германии и Италии: Balunova, Barbara Geratti, Burvin, Kiara, Noche Mio, AVI, Mozart, Mira Wan», — рассказала URA.RU Елена Жданова. Магазин откроется в первой очереди на третьем этаже напротив отдела LIU JO. У него будет такая же угловая стеклянная витрина. Ранее URA.RU сообщало, что на втором этаже ТРК открылся сетевой мультибрендовый магазин обуви GUT! В нем представлено более 30 брендов обуви.

В пермском торгово-развлекательном комплексе «Семья» готовится к открытию новый мультибрендовый магазин одежды и аксессуаров Patchouli. Об этом URA.RU рассказала управляющая ТРК «Семья» Елена Жданова. «Мультибрендовый магазин должен открыться в середине сентября. В нем будут представлены различные бренды из России, Белоруссии, Германии и Италии: Balunova, Barbara Geratti, Burvin, Kiara, Noche Mio, AVI, Mozart, Mira Wan», — рассказала URA.RU Елена Жданова. Магазин откроется в первой очереди на третьем этаже напротив отдела LIU JO. У него будет такая же угловая стеклянная витрина. Ранее URA.RU сообщало, что на втором этаже ТРК открылся сетевой мультибрендовый магазин обуви GUT! В нем представлено более 30 брендов обуви.