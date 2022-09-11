11 сентября 2022

В пермском ТРК откроется бутик с брендами из четырех стран

В пермском ТРК «Семья» откроется мультибрендовый магазин Patchouli
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, гипермаркет семья, виды города пермь
Новый магазин откроется в середине сентября Фото:

В пермском торгово-развлекательном комплексе «Семья» готовится к открытию новый мультибрендовый магазин одежды и аксессуаров Patchouli. Об этом URA.RU рассказала управляющая ТРК «Семья» Елена Жданова.

«Мультибрендовый магазин должен открыться в середине сентября. В нем будут представлены различные бренды из России, Белоруссии, Германии и Италии: Balunova, Barbara Geratti, Burvin, Kiara, Noche Mio, AVI, Mozart, Mira Wan», — рассказала URA.RU Елена Жданова.

Магазин откроется в первой очереди на третьем этаже напротив отдела LIU JO. У него будет такая же угловая стеклянная витрина. Ранее URA.RU сообщало, что на втором этаже ТРК открылся сетевой мультибрендовый магазин обуви GUT! В нем представлено более 30 брендов обуви.

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В пермском торгово-развлекательном комплексе «Семья» готовится к открытию новый мультибрендовый магазин одежды и аксессуаров Patchouli. Об этом URA.RU рассказала управляющая ТРК «Семья» Елена Жданова. «Мультибрендовый магазин должен открыться в середине сентября. В нем будут представлены различные бренды из России, Белоруссии, Германии и Италии: Balunova, Barbara Geratti, Burvin, Kiara, Noche Mio, AVI, Mozart, Mira Wan», — рассказала URA.RU Елена Жданова. Магазин откроется в первой очереди на третьем этаже напротив отдела LIU JO. У него будет такая же угловая стеклянная витрина. Ранее URA.RU сообщало, что на втором этаже ТРК открылся сетевой мультибрендовый магазин обуви GUT! В нем представлено более 30 брендов обуви.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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