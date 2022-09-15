Ключевому заму Куйвашева, ушедшему в отставку, подобрали сменщика

Новым руководителем министерства по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) вместо Сергея Зырянова, подавшего в отставку, может стать министр природных ресурсов региона Алексей Кузнецов. Он является одним из претендентов, сообщил URA.RU источник, знакомый с кулуарными обсуждениями.
Замгубернатора Зырянов, считавшийся одним из ключевых членов команды Евгения Куйвашева, объявил об уходе с поста 16 сентября. Он покинет госслужбу и выйдет на пенсию. Последние несколько лет чиновник, помимо работы замглавы региона, исполнял обязанности руководителя МУГИСО. По неофициальным данным, у руководства области уже есть кандидат, которому могут доверить министерство.
«На должность главы МУГИСО уже некоторое время рассматривают министра природы Кузнецова», — поделился источник, уточнив, что каких-либо решений на этот счет пока не принято. Сам Кузнецов в разговоре с URA.RU заявил, что «впервые слышит» о подобных обсуждениях.
Скорый уход Зырянова со службы ранее анонсировали источники URA.RU. Опытный чиновник, выходец из КГБ и ФСБ, работал в свердловской власти с конца 2000-х. В конце года ему исполнится 66 лет. Помимо Зырянова, отставку прочат и другим именитым областным политикам.
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