Ключевой зам свердловского губернатора подал в отставку

Заместитель губернатора Свердловской области Зырянов ушел на пенсию

16 сентября 2022 в 13:10 Размер текста - 17 +

Сергей Зырянов работал в свердловской власти с конца 2000-х годов Фото: Александр Мамаев © URA.RU Заместитель губернатора Свердловской области, исполняющий обязанности министра по управлению госимуществом Сергей Зырянов подал в отставку в связи с выходом на пенсию. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики. Источники агентства ранее анонсировали уход Зырянова. «Губернатор Евгений Куйвашев поблагодарил Сергея Зырянова за эффективную работу в органах власти Свердловской области и отметил весомый вклад, который он внес в развитие Среднего Урала. Глава региона подчеркнул, что знания, опыт и профессионализм Сергея Зырянова способствовали укреплению социально-экономического потенциала области», — сообщили в департаменте. Статья по теме Семь VIP-чиновников уходят в отставку после победы Куйвашева В 1980-1990-х годах Зырянов служил в органах КГБ и ФСБ России. Затем руководил крупнейшими предприятиями региона, а в 2009 году стал советником главы региона, курирующим промышленность. В 2012-м в течение нескольких месяцев Зырянов возглавил администрации губернатора. В последние годы чиновник совмещал посты замгубернатора и руководителя МУГИСО. Источники URA.RU накануне прогнозировали, что Зырянов уйдет на пенсию. В конце этого года аппаратчику исполнится 66 лет. По неофициальным данным, на протяжении долгого времени замгубернатора просил об уходе с госслужбы, но каждый раз его просили остаться.

Заместитель губернатора Свердловской области, исполняющий обязанности министра по управлению госимуществом Сергей Зырянов подал в отставку в связи с выходом на пенсию. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики. Источники агентства ранее анонсировали уход Зырянова. «Губернатор Евгений Куйвашев поблагодарил Сергея Зырянова за эффективную работу в органах власти Свердловской области и отметил весомый вклад, который он внес в развитие Среднего Урала. Глава региона подчеркнул, что знания, опыт и профессионализм Сергея Зырянова способствовали укреплению социально-экономического потенциала области», — сообщили в департаменте. В 1980-1990-х годах Зырянов служил в органах КГБ и ФСБ России. Затем руководил крупнейшими предприятиями региона, а в 2009 году стал советником главы региона, курирующим промышленность. В 2012-м в течение нескольких месяцев Зырянов возглавил администрации губернатора. В последние годы чиновник совмещал посты замгубернатора и руководителя МУГИСО. Источники URA.RU накануне прогнозировали, что Зырянов уйдет на пенсию. В конце этого года аппаратчику исполнится 66 лет. По неофициальным данным, на протяжении долгого времени замгубернатора просил об уходе с госслужбы, но каждый раз его просили остаться.