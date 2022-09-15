Мэр пожаловался губернатору ХМАО, что не знает, куда тратятся бюджетные деньги

Глава поселка Старжинский в ХМАО заявил о непрозрачности распределения бюджета на ремонт дорог

16 сентября 2022 в 14:00 Размер текста - 17 +

Мэр Александр Старжинский пожаловался на непрозрачность распределения бюджетных денег при ремонте дорог Фото: Сергей Русанов © URA.RU Глава сельского поселения Половинка (ХМАО) Александр Старжинский заявил, что не понимает принципов распределения бюджетных денег при определении дорог, которые нуждаются в ремонте в Кондинском районе. Об этом он сообщил губернатору Югры Наталье Комаровой во время ее онлайн-встречи с жителями муниципалитета. Трансляция велась в аккаунте главы региона в социальных сетях. «У нас сделали ремонт дороги, ведущей к Половинке. Но в самом поселке непонятно что. У нас минимальный бюджет, минимальные деньги на обслуживание. А все деньги тратятся так, что я, депутат думы Кондинского района и глава сельского поселения, не понимаю, как они распределяются. Когда оно идет, нам говорят, что приоритетом выбрали сейчас не Половинку, а почему так выбрали, где этот реестр дорог, кто принял решение — непонятно», — заявил Старжинский. Выступление мэра стало продолжением дискуссии между губернатором Югры и главой Кондинского района Андреем Мухиным. Общественник Антон Слюсарев доложил главе региона о проблемах с ремонтом дороги на улице Индустриальной, которая нуждается в замене асфальта. Мухин был вынужден констатировать, что на этот объект требуется 16 миллионов рублей, которые не заложены в бюджет Кондинского района. Губернатор ХМАО потребовала, чтобы чиновники составили реестр всех проблемных дорог с указанием сроков их ремонта. «Я поручением это закреплю. Вы должны принять решение и закрепить в соответствующих публичных документах. Антон Сергеевич [Cлюсарев] будет руководителем общественной группы, представляющим интересы населения», — резюмировала Комарова. Ранее URA.RU сообщало, что председатель совета депутатов поселка Пойковского Владимир Абазов также жаловался на недостаток денег на ремонт дорог. Он предложил для этого брать кредиты в банках. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава сельского поселения Половинка (ХМАО) Александр Старжинский заявил, что не понимает принципов распределения бюджетных денег при определении дорог, которые нуждаются в ремонте в Кондинском районе. Об этом он сообщил губернатору Югры Наталье Комаровой во время ее онлайн-встречи с жителями муниципалитета. Трансляция велась в аккаунте главы региона в социальных сетях. «У нас сделали ремонт дороги, ведущей к Половинке. Но в самом поселке непонятно что. У нас минимальный бюджет, минимальные деньги на обслуживание. А все деньги тратятся так, что я, депутат думы Кондинского района и глава сельского поселения, не понимаю, как они распределяются. Когда оно идет, нам говорят, что приоритетом выбрали сейчас не Половинку, а почему так выбрали, где этот реестр дорог, кто принял решение — непонятно», — заявил Старжинский. Выступление мэра стало продолжением дискуссии между губернатором Югры и главой Кондинского района Андреем Мухиным. Общественник Антон Слюсарев доложил главе региона о проблемах с ремонтом дороги на улице Индустриальной, которая нуждается в замене асфальта. Мухин был вынужден констатировать, что на этот объект требуется 16 миллионов рублей, которые не заложены в бюджет Кондинского района. Губернатор ХМАО потребовала, чтобы чиновники составили реестр всех проблемных дорог с указанием сроков их ремонта. «Я поручением это закреплю. Вы должны принять решение и закрепить в соответствующих публичных документах. Антон Сергеевич [Cлюсарев] будет руководителем общественной группы, представляющим интересы населения», — резюмировала Комарова. Ранее URA.RU сообщало, что председатель совета депутатов поселка Пойковского Владимир Абазов также жаловался на недостаток денег на ремонт дорог. Он предложил для этого брать кредиты в банках.