Боец экс-депутата Виноградова, подозреваемого в создании ОПГ, пошел против босса

16 сентября 2022 в 14:10 Размер текста - 17 +

На Геннадия Виноградова дал показания его знакомый Михаил Кузьминых Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловском областном суде допросили бывшего уличного бойца Михаила Кузьминых, который вместе с братом, предположительно, входил в группировку экс-депутата Артемовского Геннадия Виноградова, подозреваемого в создании ОПГ. Кузьминых сдал бывшего босса, признавшись, что Виноградов был криминальным авторитетом и стрелял по людям. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Виноградов был авторитетом среди жителей поселка за хорошо поставленный удар. В те времена много дрались, на дискотеках и так далее. Виноградов хорошо дрался, за это и стал лидером», — рассказал Михаил Кузьминых. Он заявил, что Виноградов был в своей среде криминальным авторитетом и ездил на бандитские разборки. Одна из них произошла в ночь на 3 мая 1994 года, когда Виноградов, по словам свидетеля, собрал своих бойцов и поехал на плотину, где были убиты трое человек. На эту разборку в качестве силовой поддержки приехал и Кузьминых. Он рассказал, что Виноградов выпустил очередь из автомата по иномарке с местными жителями на плотине в Красногвардейском поселке. Также стрелял подручный Виноградова по фамилии Аббасов, в руках у него было двуствольное ружье. Кроме этого, по словам Кузьминых, в подчинении у главы ОПГ был десяток молодых спортсменов, называвшихся «Морозовскими». Позднее, по словам бойца, Виноградов расширял свою империю. Геннадий Виноградов вместе с сыном Романом предстал перед судом 15 сентября. Он обвиняется в создании ОПГ убийц, поджигателей и мошенников. В деле Виноградовых есть эпизоды преступлений, совершенных с 1994 по 2021 год. Судьбу подсудимых решит специально выбранная для этого коллегия присяжных. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Свердловском областном суде допросили бывшего уличного бойца Михаила Кузьминых, который вместе с братом, предположительно, входил в группировку экс-депутата Артемовского Геннадия Виноградова, подозреваемого в создании ОПГ. Кузьминых сдал бывшего босса, признавшись, что Виноградов был криминальным авторитетом и стрелял по людям. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Виноградов был авторитетом среди жителей поселка за хорошо поставленный удар. В те времена много дрались, на дискотеках и так далее. Виноградов хорошо дрался, за это и стал лидером», — рассказал Михаил Кузьминых. Он заявил, что Виноградов был в своей среде криминальным авторитетом и ездил на бандитские разборки. Одна из них произошла в ночь на 3 мая 1994 года, когда Виноградов, по словам свидетеля, собрал своих бойцов и поехал на плотину, где были убиты трое человек. На эту разборку в качестве силовой поддержки приехал и Кузьминых. Он рассказал, что Виноградов выпустил очередь из автомата по иномарке с местными жителями на плотине в Красногвардейском поселке. Также стрелял подручный Виноградова по фамилии Аббасов, в руках у него было двуствольное ружье. Кроме этого, по словам Кузьминых, в подчинении у главы ОПГ был десяток молодых спортсменов, называвшихся «Морозовскими». Позднее, по словам бойца, Виноградов расширял свою империю. Геннадий Виноградов вместе с сыном Романом предстал перед судом 15 сентября. Он обвиняется в создании ОПГ убийц, поджигателей и мошенников. В деле Виноградовых есть эпизоды преступлений, совершенных с 1994 по 2021 год. Судьбу подсудимых решит специально выбранная для этого коллегия присяжных.