Член избиркома в ЯНАО ушел в отставку из-за спора с председателем

16 сентября 2022 в 15:53 Размер текста - 17 +

Андрей Бабушкин собирался указать в документах мнение о нарушениях голосования Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Член Территориально избирательной комиссии Надымского района ЯНАО Андрей Бабушкин из-за спора с председателем Андреем Юрловым был выведен из состава. Как сообщила URA.RU руководитель окружного отделения КПРФ Елена Кукушкина, Бабушкин не мог подписать документы без указания на нарушения, произошедшие в ходе голосования 11 сентября, что стало поводом для конфликта. «Был составлен протокол территориально избирательной комиссии, Андрей Бабушкин подписал его и поставил отметку „предлагаю особое мнение“, так как хотел указать на нарушения в ходе голосования, но ему было необходимо время для того, чтобы составить все в единый документ. Андрей Юрлов [председатель ТИК Надымского района — прим.ред.] сказал, либо сейчас прикладывай, либо ты испортил протокол своей отметкой. Возник спор, после чего Юрлов уничтожает протокол и составляет новый, который Бабушкин не подписал, так как не мог этого сделать, не указав на нарушения. Это стало основанием для того, чтобы применить к нему административную статью и вывести его из состава комиссии», — сообщила Елена Кукушкина. Территориальная избирательная комиссия выиграла суд в апелляционной инстанции по этому делу. В КПРФ решили подать в кассационную инстанцию, чтобы оспорить это решение. В Избиркоме ЯНАО агентству порекомендовали обратиться с запросом лично к председателю ТИК Надымского района. Андрей Юрлов на звонки и сообщения корреспондента не ответил. Ранее URA.RU сообщало, что сразу после проведения довыборов, Андрей Бабушкин досрочно прекратил свои полномочия в ТИК Надымского района. На его место назначили Владимира Покроева. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Член Территориально избирательной комиссии Надымского района ЯНАО Андрей Бабушкин из-за спора с председателем Андреем Юрловым был выведен из состава. Как сообщила URA.RU руководитель окружного отделения КПРФ Елена Кукушкина, Бабушкин не мог подписать документы без указания на нарушения, произошедшие в ходе голосования 11 сентября, что стало поводом для конфликта. «Был составлен протокол территориально избирательной комиссии, Андрей Бабушкин подписал его и поставил отметку „предлагаю особое мнение“, так как хотел указать на нарушения в ходе голосования, но ему было необходимо время для того, чтобы составить все в единый документ. Андрей Юрлов [председатель ТИК Надымского района — прим.ред.] сказал, либо сейчас прикладывай, либо ты испортил протокол своей отметкой. Возник спор, после чего Юрлов уничтожает протокол и составляет новый, который Бабушкин не подписал, так как не мог этого сделать, не указав на нарушения. Это стало основанием для того, чтобы применить к нему административную статью и вывести его из состава комиссии», — сообщила Елена Кукушкина. Территориальная избирательная комиссия выиграла суд в апелляционной инстанции по этому делу. В КПРФ решили подать в кассационную инстанцию, чтобы оспорить это решение. В Избиркоме ЯНАО агентству порекомендовали обратиться с запросом лично к председателю ТИК Надымского района. Андрей Юрлов на звонки и сообщения корреспондента не ответил. Ранее URA.RU сообщало, что сразу после проведения довыборов, Андрей Бабушкин досрочно прекратил свои полномочия в ТИК Надымского района. На его место назначили Владимира Покроева.