В мультике «Смешарики» рассказали про ямальское блюдо

В мультсериале «Смешарики» ямальскую кухню представили морошковым вареньем

16 сентября 2022 в 15:59 Размер текста - 17 +

Про морошку рассказали в мультике для детей Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В специальном выпуске мультсериала «Смешарики» рассказывали про блюда различных народов России, в том числе и про ямальское варенье из морошки. Соответствующая серия опубликована на YouTube-канале мультика. «Национальная кухня помогает познакомиться с народом и его традициями. <…> Народы ЯНАО обязательно варят на зиму морошковое варенье», — рассказал один из персонажей мультика. Кроме того, в этой серии были показаны национальные блюда бурятов — буузы, башкиров — губадия, удмутров — перепечи. Ранее сообщалось, что режиссер Андрей Звягинцев планирует снять фильм об оленеводах и буровиках Ямала.

В специальном выпуске мультсериала «Смешарики» рассказывали про блюда различных народов России, в том числе и про ямальское варенье из морошки. Соответствующая серия опубликована на YouTube-канале мультика. «Национальная кухня помогает познакомиться с народом и его традициями. <…> Народы ЯНАО обязательно варят на зиму морошковое варенье», — рассказал один из персонажей мультика. Кроме того, в этой серии были показаны национальные блюда бурятов — буузы, башкиров — губадия, удмутров — перепечи. Ранее сообщалось, что режиссер Андрей Звягинцев планирует снять фильм об оленеводах и буровиках Ямала.