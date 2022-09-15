В мультике «Смешарики» рассказали про ямальское блюдо

Про морошку рассказали в мультике для детей
В специальном выпуске мультсериала «Смешарики» рассказывали про блюда различных народов России, в том числе и про ямальское варенье из морошки. Соответствующая серия опубликована на YouTube-канале мультика.
«Национальная кухня помогает познакомиться с народом и его традициями. <…> Народы ЯНАО обязательно варят на зиму морошковое варенье», — рассказал один из персонажей мультика.
Кроме того, в этой серии были показаны национальные блюда бурятов — буузы, башкиров — губадия, удмутров — перепечи. Ранее сообщалось, что режиссер Андрей Звягинцев планирует снять фильм об оленеводах и буровиках Ямала.
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