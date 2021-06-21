Звягинцев снимет в ЯНАО фильм об оленеводах и буровиках

В фильме могут принять участие известные российские актеры Фото: Илья Московец © URA.RU

На территории ЯНАО снимут фильм «Тундра блюз» про буровиков и оленеводов. Кинокомпания «Этнофонд» приступила к съемкам, сообщает URA.RU гендиректор компании и продюсер Владислав Кеткович.

«Съемки фильма „Тундра блюз“ планируются осенью и весной в Ямало-ненецком автономном округе», — рассказал агентству продюсер. Он отметил, что режиссером фильма является Андрей Редькин, работавший на киностудии «Ленфильм», а художественным руководителем назначен Андрей Звягинцев, который был номинирован на премию «Оскар» за фильмы «Левиафан» и «Нелюбовь».

Кеткович отмечает, что в фильме будут играть известные актеры. «Сейчас ведем переговоры с Варварой Шмыковой, звездой сериала „Чики“, и с актером Никитой Кукушкиным», — добавил гендиректор «Этнофонда».

По словам Кетковича, сценарий к фильму был написан режиссером по мотивам из реальной жизни, так как сам Андрей Редькин работал на буровых. В основе сюжета будет лежать одна история, которая рассказывается с одной стороны буровиками, с другой — ненцами. На этом построена драматургия и основной конфликт. Действия картины будут происходить в 80-е годы, когда осваивался регион.

Продюсер также рассказал, что недавно прилетал в Салехард для переговоров с заместителем директора департамента внешних связей Сергеем Урамаевым. «У нас планируется экспедиция в середине июля в ЯНАО. Надеемся определиться с местом съемок», — добавил Кеткович. Проект будет осуществляться при поддержке Министерства культуры РФ, ПАО «Газпром» и правительства ЯНАО.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО снимут несколько фильмов. Южнокорейская телекомпания SBS и режиссер Владимир Тумаев будут снимать фильмы о коренных народах Ямала.