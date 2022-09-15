15 сентября 2022
14 сентября 2022

В ЯНАО рецидивиста наказали за мат в адрес полицейского в День Победы

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Избрание меры пресечения Виктору Чернобровину в Тракторозаводском суде. Челябинск , тюрьма, наказание, преступление, правосудие, уголовный кодекс, суд, уголовная ответственность
Мужчина пойдет под суд за оскорбление полицейского Фото:

Ранее судимый житель Нового Уренгоя, нецензурно выражавшийся в адрес сотрудника полиции был привлечен по статье 319 УК РФ. Как сообщается на сайте УМВД по ЯНАО, нетрезвый мужчина агрессивно отреагировал на замечания правоохранителей.

«Уголовное дело расследовано и с обвинительным заключением направлено в суд», — говорится в сообщении ведомства.

По данным пресс-службы окружного УМВД, 9 мая 2022 года сотрудники полиции выявили гражданина, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее судимый 30-летний мужчина в присутствии посторонних лиц стал нецензурно оскорблять сотрудника полиции, унизив честь и достоинство представителя власти.

Ранее URA.RU рассказывало об аналогичном происшествии в ПНД Салехарда. Тогда оскорбление полицейского обошлось вахтовику в 20 тысяч рублей.

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Ранее судимый житель Нового Уренгоя, нецензурно выражавшийся в адрес сотрудника полиции был привлечен по статье 319 УК РФ. Как сообщается на сайте УМВД по ЯНАО, нетрезвый мужчина агрессивно отреагировал на замечания правоохранителей. «Уголовное дело расследовано и с обвинительным заключением направлено в суд», — говорится в сообщении ведомства. По данным пресс-службы окружного УМВД, 9 мая 2022 года сотрудники полиции выявили гражданина, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее судимый 30-летний мужчина в присутствии посторонних лиц стал нецензурно оскорблять сотрудника полиции, унизив честь и достоинство представителя власти. Ранее URA.RU рассказывало об аналогичном происшествии в ПНД Салехарда. Тогда оскорбление полицейского обошлось вахтовику в 20 тысяч рублей.
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