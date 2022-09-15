15 сентября 2022

Челябинское министерство отправят разбираться с аварийным детским садом

Текслер отправил минобразования решать проблемы аварийного детсада
© Служба новостей «URA.RU»
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Второе здание муниципального детского сада № 437 в микрорайоне Солнечный. Екатеринбург, детский сад, дошкольное учреждение, детский садик
Состояние поселкового садика возмутило губернатора Алексея Текслера Фото:

С проблемами аварийного детского сада в Аргаяшском районе (Челябинская область) поедет разбираться комиссия регионального минобра. Об этом 16 сентября губернатор Алексей Текслер заявил в ходе инспекционного визита в район.

«К губернатору обратились работники детсада Кулуево и рассказали, в каких условиях им приходится работать. Педагоги пожаловались, что фасад здания и крыша находятся в аварийном состоянии и с наступлением заморозков в группах стало холодно», — отметили URA.RU в пресс-службе губернатора.

Воспитатели также пожаловались на отсутствие элементарных удобств в детсаду. Глава района Игорь Ишимов заверил, что в 2024 году в Кулуево построят новый детсад.

«С решением о строительстве нового детского сада согласен, но в старом нужно было решить основные проблемы. Если дети сюда ходят, такого не должно быть априори. Сегодня же пошлю сюда комиссию министерства образования, чтобы они оценили ситуацию. Так это оставлять нельзя, это же наши дети», — возмутился Текслер.

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С проблемами аварийного детского сада в Аргаяшском районе (Челябинская область) поедет разбираться комиссия регионального минобра. Об этом 16 сентября губернатор Алексей Текслер заявил в ходе инспекционного визита в район. «К губернатору обратились работники детсада Кулуево и рассказали, в каких условиях им приходится работать. Педагоги пожаловались, что фасад здания и крыша находятся в аварийном состоянии и с наступлением заморозков в группах стало холодно», — отметили URA.RU в пресс-службе губернатора. Воспитатели также пожаловались на отсутствие элементарных удобств в детсаду. Глава района Игорь Ишимов заверил, что в 2024 году в Кулуево построят новый детсад. «С решением о строительстве нового детского сада согласен, но в старом нужно было решить основные проблемы. Если дети сюда ходят, такого не должно быть априори. Сегодня же пошлю сюда комиссию министерства образования, чтобы они оценили ситуацию. Так это оставлять нельзя, это же наши дети», — возмутился Текслер.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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