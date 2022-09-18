18 сентября 2022
17 сентября 2022
16 сентября 2022

Дочка Газпрома судится с мэрией курганского города из-за долгов

© Служба новостей «URA.RU»
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Администарция Шадринска накопила долгов за газ на сумму почти в 900 тысяч рублей Фото:

«Газпром межрегионгаз Курган», входящий в группу компаний Газпром, подал в суд на мэрию Шадринска. Администрация не оплатила услуги по поставке газа почти на 900 тысяч рублей. Соответствующая информация опубликована в открытых судебных источниках.

«ООО „Газпром межрегионгаз Курган“ подало исковое заявление в суд к администрации города Шадринска. Требование — взыскать более 875 тысяч рублей основного долга за газ и снабженческо-сбытовые услуги, поставленные в период с февраля по апрель 2022 г. включительно по договору от 30 декабря 2021 г.», — говорится в документе. В качестве третьего лица по просьбе компании в судебных разбирательствах примет участие организация ООО «Ойл Трейд».

В «Газпром межрегионгаз Курган» в ответ на звонок URA.RU попросили выслать официальный запрос. Редакция направила обращение в организацию, на момент публикации ответ не поступил.

В приемной главы Шадринска Антона Мокана URA.RU сообщили, что мэр находится на объездах, поэтому посоветовали обратиться к его первому заместителю Валерию Харитонову. В его приемной на звонки URA.RU никто не ответил.

До этого URA.RU писало, что Варгашинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог (ДРСП) через суд пытается взыскать с администрации Шатровского округа почти 5 млн рублей. Строителями не оплатили часть дорожных работ, проделанных в первом полугодии 2022 года.

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«Газпром межрегионгаз Курган», входящий в группу компаний Газпром, подал в суд на мэрию Шадринска. Администрация не оплатила услуги по поставке газа почти на 900 тысяч рублей. Соответствующая информация опубликована в открытых судебных источниках. «ООО „Газпром межрегионгаз Курган“ подало исковое заявление в суд к администрации города Шадринска. Требование — взыскать более 875 тысяч рублей основного долга за газ и снабженческо-сбытовые услуги, поставленные в период с февраля по апрель 2022 г. включительно по договору от 30 декабря 2021 г.», — говорится в документе. В качестве третьего лица по просьбе компании в судебных разбирательствах примет участие организация ООО «Ойл Трейд». В «Газпром межрегионгаз Курган» в ответ на звонок URA.RU попросили выслать официальный запрос. Редакция направила обращение в организацию, на момент публикации ответ не поступил. В приемной главы Шадринска Антона Мокана URA.RU сообщили, что мэр находится на объездах, поэтому посоветовали обратиться к его первому заместителю Валерию Харитонову. В его приемной на звонки URA.RU никто не ответил. До этого URA.RU писало, что Варгашинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог (ДРСП) через суд пытается взыскать с администрации Шатровского округа почти 5 млн рублей. Строителями не оплатили часть дорожных работ, проделанных в первом полугодии 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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