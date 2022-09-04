Строители заставляют курганских чиновников заплатить за дорогу

Варгашинское предприятие заставляет курганских чиновников заплатить за дорогу более 4,9 млн рублей

Дорожно-строительная компания через суд требует долг с администрации Шатровского округа (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Варгашинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог (ДРСП) через суд пытается взыскать с администрации Шатровского района Курганской области долг более 4 млн рублей за дорожные работы. Об этом говорится в открытых судебных данных.

«Варгашинское ДРСП обратилось с исковым заявлением к администрации Шатровского округа о взыскании задолженности по муниципальному контракту от 31 мая 2021 года в размере более 4,98 млн рублей, пени за период с 25 февраля по 14 июля 2022 года — более 220 тысяч рублей», — указано в документе. В том числе компания требует возместить им расходы по уплате госпошлины в размере 49 тысяч рублей.

В разговоре с URA.RU глава Шатровского округа Александр Рассохин подтвердил наличие задолженности. «Да, долг в 4,9 млн рублей есть по 2022 году. Данная задолженность текущая, погасим. Компания выполняла контракт по ремонту ул. Садовая», — отметил мэр. Представитель Варгашинского ДРСП пообещал прокомментировать ситуацию позже.

До этого URA.RU писало, что Варгашинское ДРСП выиграло самый крупный контракт по строительству, ремонту и содержанию свыше 7,5 тысяч км автомобильных дорог в Курганской области. Цена контракта составила более 950 млн рублей.