Экс-глава ЯНАО получил новую привилегию в Тюмени

Экс-губернатора ЯНАО Юрия Неелова будут возить Тюмени за счет бюджета

16 сентября 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

Юрия Неелова будут возить по Тюмени за счет бюджета Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Транспортное обслуживание бывшего губернатора ЯНАО Юрия Неелова в отдельных случаях будет осуществляться за счет бюджета Тюменской области. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте регионального парламента. Льготу Неелов получил как глава недавно созданного Союза почетных граждан Тюменской области. «В отдельных случаях транспортное обслуживание председателя Союза при выполнении им своих функций может также осуществляться уполномоченным органом исполнительной власти Тюменской области за счет средств областного бюджета по поручению вице-губернатора Тюменской области на основании мотивированного обращения аппарата Тюменской областной думы», — говорится в документе. Распоряжение подписали губернатор Александр Моор и. о. председателя Тюменской облдумы Андрей Артюхов. Союз почетных граждан региона был создан по инициативе губернатора Моора и экс-спикера облдумы Сергея Корепанова. Согласно положению, он является совещательным органом при тюменской власти. Звание «Почетный гражданин Тюменской области» присваивается в регионе с 2005 года. Всего в списке 23 человека, включая мэра Москвы Сергея Собянина (звание присвоено ему под №1) и уральского полпреда Владимира Якушева (№16). Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU . .

Транспортное обслуживание бывшего губернатора ЯНАО Юрия Неелова в отдельных случаях будет осуществляться за счет бюджета Тюменской области. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте регионального парламента. Льготу Неелов получил как глава недавно созданного Союза почетных граждан Тюменской области. «В отдельных случаях транспортное обслуживание председателя Союза при выполнении им своих функций может также осуществляться уполномоченным органом исполнительной власти Тюменской области за счет средств областного бюджета по поручению вице-губернатора Тюменской области на основании мотивированного обращения аппарата Тюменской областной думы», — говорится в документе. Распоряжение подписали губернатор Александр Моор и. о. председателя Тюменской облдумы Андрей Артюхов. Союз почетных граждан региона был создан по инициативе губернатора Моора и экс-спикера облдумы Сергея Корепанова. Согласно положению, он является совещательным органом при тюменской власти. Звание «Почетный гражданин Тюменской области» присваивается в регионе с 2005 года. Всего в списке 23 человека, включая мэра Москвы Сергея Собянина (звание присвоено ему под №1) и уральского полпреда Владимира Якушева (№16). .