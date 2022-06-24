Экс-глава ЯНАО возглавил новую структуру в Тюменской области

24 июня 2022 в 16:23 Размер текста - 17 +

Юрий Неелов избран председателем Союза почетных граждан Тюменской области Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Бывший губернатор ЯНАО (с 1994 по 2010 годы) Юрий Неелов избран председателем Союза почетных граждан Тюменской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Тюменской областной думы, на площадке которой состоялось первое заседание нового совещательного органа. В региональном парламенте состоялась первая конференция Союза почетных граждан Тюменской области. В ходе встречи единогласно был избран председатель Союза. Им стал первый губернатор Ямала, почетный гражданин Тюменской области и ЯНАО Юрий Неелов. Его заместителем избран заслуженный геолог РФ, почетный гражданин Тюменской области и Ямала Анатолий Брехунцов», — сообщили в облдуме. Союз почетных граждан региона был создан по распоряжению губернатора Александра Моора и спикера облдумы Сергея Корепанова. Согласно положению, он является совещательным органом при тюменской власти. Звание «Почетный гражданин Тюменской области» присваивается в регионе с 2005 года. Всего в списке 23 человека, включая мэра Москвы Сергея Собянина (звание присвоено ему под №1) и уральского полпреда Владимира Якушева (№16). Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Бывший губернатор ЯНАО (с 1994 по 2010 годы) Юрий Неелов избран председателем Союза почетных граждан Тюменской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Тюменской областной думы, на площадке которой состоялось первое заседание нового совещательного органа. В региональном парламенте состоялась первая конференция Союза почетных граждан Тюменской области. В ходе встречи единогласно был избран председатель Союза. Им стал первый губернатор Ямала, почетный гражданин Тюменской области и ЯНАО Юрий Неелов. Его заместителем избран заслуженный геолог РФ, почетный гражданин Тюменской области и Ямала Анатолий Брехунцов», — сообщили в облдуме. Союз почетных граждан региона был создан по распоряжению губернатора Александра Моора и спикера облдумы Сергея Корепанова. Согласно положению, он является совещательным органом при тюменской власти. Звание «Почетный гражданин Тюменской области» присваивается в регионе с 2005 года. Всего в списке 23 человека, включая мэра Москвы Сергея Собянина (звание присвоено ему под №1) и уральского полпреда Владимира Якушева (№16).