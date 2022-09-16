Депутат Бессараб: 1 октября пенсии военнослужащим не проиндексируют

Депутат Госдумы Бессараб: 1 октября пенсии военнослужащим не проиндексируют

16 сентября 2022 в 18:41 Размер текста - 17 +

Согласно законодательству, пенсии военнослужащих индексируют с 1 октября Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Пенсионная реформа в России В этом году пенсии военнослужащих не будут проиндексированы 1 октября, как это установлено законодательством, поскольку 1 июня их выплаты были внепланово увеличены на 10%. Об этом в разговоре с URA.RU заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Обычно, это происходит с 1 октября, но в связи с западными санкциями, уходом ряда компаний, нарушениями логистических цепочек, остановкой производства произошел виток инфляции. Чтобы не допустить снижения реальных доходов пенсионеров, президентом было принято решение произвести индексацию пенсий с опережением сроков, перенести индексацию с 1 октября на 1 июня», — сказала Светлана Бессараб. При этом собеседница агентства не исключила, что индексация все-таки может произойти. «Если потребуется, то уверена, что президентом будет принято соответствующее решение», — уточнила она. С 1 июня в России были внепланово проиндексированы пенсии и социальные выплаты на 10%. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин. В указе председателя правительства РФ Михаила Мишустина говорится, что на эти цели выделены из федерального бюджета будет более 500 млрд рублей. Индексация коснулась неработающих пенсионеров, военнослужащих и другие категории. Также пенсии для военных пенсионеров поднимались с 1 февраля на 8,6%.

В этом году пенсии военнослужащих не будут проиндексированы 1 октября, как это установлено законодательством, поскольку 1 июня их выплаты были внепланово увеличены на 10%. Об этом в разговоре с URA.RU заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Обычно, это происходит с 1 октября, но в связи с западными санкциями, уходом ряда компаний, нарушениями логистических цепочек, остановкой производства произошел виток инфляции. Чтобы не допустить снижения реальных доходов пенсионеров, президентом было принято решение произвести индексацию пенсий с опережением сроков, перенести индексацию с 1 октября на 1 июня», — сказала Светлана Бессараб. При этом собеседница агентства не исключила, что индексация все-таки может произойти. «Если потребуется, то уверена, что президентом будет принято соответствующее решение», — уточнила она. С 1 июня в России были внепланово проиндексированы пенсии и социальные выплаты на 10%. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин. В указе председателя правительства РФ Михаила Мишустина говорится, что на эти цели выделены из федерального бюджета будет более 500 млрд рублей. Индексация коснулась неработающих пенсионеров, военнослужащих и другие категории. Также пенсии для военных пенсионеров поднимались с 1 февраля на 8,6%.