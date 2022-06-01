В России проиндексировали пенсии

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Клипарт. Сургут, монеты, пенсия, деньги, руки пенсионера
Средний размер пенсии после индексации составит 19 360 рублей Фото:

С 1 июня в России началась индексация пенсий и социальных выплат. Соответствующий указ ранее подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«По поручению Президента с 1 июня будут проиндексированы пенсии, социальные выплаты. На эти цели из федерального бюджета будет выделено более 500 млрд рублей, что позволит оказать поддержку более чем 50 млн граждан», — говорится в указе.

Ранее президент России Владимир Путин поручил с июня этого года проиндексировать пенсии неработающим пенсионерам. Глава государства также заявил, что в ближайшее время в России на 10% вырастет МРОТ. 30 мая Михаил Мишустин подтвердил, что поручение президента будет выполнено. После индексации средний размер пенсии вырастет до 19 360 рублей.

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С 1 июня в России началась индексация пенсий и социальных выплат. Соответствующий указ ранее подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «По поручению Президента с 1 июня будут проиндексированы пенсии, социальные выплаты. На эти цели из федерального бюджета будет выделено более 500 млрд рублей, что позволит оказать поддержку более чем 50 млн граждан», — говорится в указе. Ранее президент России Владимир Путин поручил с июня этого года проиндексировать пенсии неработающим пенсионерам. Глава государства также заявил, что в ближайшее время в России на 10% вырастет МРОТ. 30 мая Михаил Мишустин подтвердил, что поручение президента будет выполнено. После индексации средний размер пенсии вырастет до 19 360 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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