В России проиндексировали пенсии

01 июня 2022 в 10:30 Размер текста - 17 +

Средний размер пенсии после индексации составит 19 360 рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU С 1 июня в России началась индексация пенсий и социальных выплат. Соответствующий указ ранее подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «По поручению Президента с 1 июня будут проиндексированы пенсии, социальные выплаты. На эти цели из федерального бюджета будет выделено более 500 млрд рублей, что позволит оказать поддержку более чем 50 млн граждан», — говорится в указе. Ранее президент России Владимир Путин поручил с июня этого года проиндексировать пенсии неработающим пенсионерам. Глава государства также заявил, что в ближайшее время в России на 10% вырастет МРОТ. 30 мая Михаил Мишустин подтвердил, что поручение президента будет выполнено. После индексации средний размер пенсии вырастет до 19 360 рублей. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

С 1 июня в России началась индексация пенсий и социальных выплат. Соответствующий указ ранее подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «По поручению Президента с 1 июня будут проиндексированы пенсии, социальные выплаты. На эти цели из федерального бюджета будет выделено более 500 млрд рублей, что позволит оказать поддержку более чем 50 млн граждан», — говорится в указе. Ранее президент России Владимир Путин поручил с июня этого года проиндексировать пенсии неработающим пенсионерам. Глава государства также заявил, что в ближайшее время в России на 10% вырастет МРОТ. 30 мая Михаил Мишустин подтвердил, что поручение президента будет выполнено. После индексации средний размер пенсии вырастет до 19 360 рублей.