Сомнолог Полуэктов рассказал о вреде чтения пред сном

21 сентября 2022 в 09:08 Размер текста - 17 +

Читать перед сном можно столько спокойные добрые книги Фото: Анна Майорова © URA.RU Читать книги в постели перед засыпанием не рекомендуется, так как это может плохо влиять на сон. Если же все-таки человеку захотелось почитать, то стоит выбирать для чтения на ночь более спокойную литературу, не связанную с профессиональной деятельностью. Об этом в разговоре с URA.RU рассказали врач-сомнолог Медицинской академии им. Сеченова Михаил Полуэктов и врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук Роман Бузунов. «Для успешного засыпания вовремя необходимо, чтобы нервная система переключилась в более спокойный режим. С этой точки зрения, чтение перед самым сном может повлиять плохо, если это чтение чего-то захватывающего, то, что возбуждает нервную систему. И наоборот, что-то успокаивающее, что-то приятное, может вернуть человека в спокойное состояние. Если говорить о более научных данных, то не рекомендуется читать в постели перед сном. Это входит в правило гигиены сна, которая подразумевает, что в мозге должна выстраиваться последовательность действий, условное рефлексное засыпание. Спальня, кровать, сон. Если происходит действие по типу: спальня, кровать, чтение или спальня, кровать, работа на компьютере, то сон из этого списка выпадает. Человек не старается к нему готовиться. То есть с этой позиции читать, по крайней мере в постели перед засыпанием не рекомендуется», — пояснил Михаил Полуэктов. Сомнолог Роман Бузунов уточнил, что если все-таки есть желание почитать, то лучше выбирать спокойную литературу. «Уж точно не читайте, как говорится, советских газет, образно выражаясь. Чтобы это было спокойное чтение, чтобы это не было связано с текущими политическими событиями, чтоб это не было связано с работой, а то человек, который занимается продажами, читает на ночь глядя книги о технике продаж. Естественно он начинает работать в этот момент. Лучше всего смена видов деятельности, если вы продажами занимаетесь, то почитайте книги по искусству», — пояснил врач. По его словам, предпочтительнее выбирать для чтения на ночь бумажные книги. «Лучше бумажные. У нас смартфон ассоциируется с работой, с активной деятельностью. Приходят мэйлы, эсэмэски. Хочется нажать кнопочку и посмотреть последние новости. Человек половину времени читает, половину роется в соцсетях и новостях», — уточнил Бузунов. 21 сентября отмечается ежегодный день сказок. В этот день взрослым советуют окунуться в детство и прочитать несколько детских сказок на ночь. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читать книги в постели перед засыпанием не рекомендуется, так как это может плохо влиять на сон. Если же все-таки человеку захотелось почитать, то стоит выбирать для чтения на ночь более спокойную литературу, не связанную с профессиональной деятельностью. Об этом в разговоре с URA.RU рассказали врач-сомнолог Медицинской академии им. Сеченова Михаил Полуэктов и врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук Роман Бузунов. «Для успешного засыпания вовремя необходимо, чтобы нервная система переключилась в более спокойный режим. С этой точки зрения, чтение перед самым сном может повлиять плохо, если это чтение чего-то захватывающего, то, что возбуждает нервную систему. И наоборот, что-то успокаивающее, что-то приятное, может вернуть человека в спокойное состояние. Если говорить о более научных данных, то не рекомендуется читать в постели перед сном. Это входит в правило гигиены сна, которая подразумевает, что в мозге должна выстраиваться последовательность действий, условное рефлексное засыпание. Спальня, кровать, сон. Если происходит действие по типу: спальня, кровать, чтение или спальня, кровать, работа на компьютере, то сон из этого списка выпадает. Человек не старается к нему готовиться. То есть с этой позиции читать, по крайней мере в постели перед засыпанием не рекомендуется», — пояснил Михаил Полуэктов. Сомнолог Роман Бузунов уточнил, что если все-таки есть желание почитать, то лучше выбирать спокойную литературу. «Уж точно не читайте, как говорится, советских газет, образно выражаясь. Чтобы это было спокойное чтение, чтобы это не было связано с текущими политическими событиями, чтоб это не было связано с работой, а то человек, который занимается продажами, читает на ночь глядя книги о технике продаж. Естественно он начинает работать в этот момент. Лучше всего смена видов деятельности, если вы продажами занимаетесь, то почитайте книги по искусству», — пояснил врач. По его словам, предпочтительнее выбирать для чтения на ночь бумажные книги. «Лучше бумажные. У нас смартфон ассоциируется с работой, с активной деятельностью. Приходят мэйлы, эсэмэски. Хочется нажать кнопочку и посмотреть последние новости. Человек половину времени читает, половину роется в соцсетях и новостях», — уточнил Бузунов. 21 сентября отмечается ежегодный день сказок. В этот день взрослым советуют окунуться в детство и прочитать несколько детских сказок на ночь.