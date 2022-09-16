Огромный гриб оказался не червивым Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Пермском крае грибники нашли огромный рыжик размером с две ладони. Своей находкой они поделились в соцсетях.

«Такой вот рыжик сегодня нашли. И не червив», — написал участник группы «Подслушано Злой Кудымкар» в соцсети «ВКонтакте».

На фото видно, насколько этот рыжик — огромный по сравнению с обычными. Ранее пермяки уже находили большие грибы. К примеру, Любовь Иванова нашла гриб весом 1,1 кг.

В руку помещается только ножка гриба «Подслушано Злой Кудымкар» / vk.com