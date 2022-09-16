Огромный гриб оказался не червивым
В Пермском крае грибники нашли огромный рыжик размером с две ладони. Своей находкой они поделились в соцсетях.
«Такой вот рыжик сегодня нашли. И не червив», — написал участник группы «Подслушано Злой Кудымкар» в соцсети «ВКонтакте».
На фото видно, насколько этот рыжик — огромный по сравнению с обычными. Ранее пермяки уже находили большие грибы. К примеру, Любовь Иванова нашла гриб весом 1,1 кг.
В руку помещается только ножка гриба
На фоне других рыжиков этот гриб выглядит огромным
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