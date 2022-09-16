Пермяки нашли гигантский рыжик. Фото

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Грибная пора. Чердыньский район, лес, природа пермского края, грибы в лесу, грибники, осень в лесу
Огромный гриб оказался не червивым Фото:

В Пермском крае грибники нашли огромный рыжик размером с две ладони. Своей находкой они поделились в соцсетях.

«Такой вот рыжик сегодня нашли. И не червив», — написал участник группы «Подслушано Злой Кудымкар» в соцсети «ВКонтакте».

На фото видно, насколько этот рыжик — огромный по сравнению с обычными. Ранее пермяки уже находили большие грибы. К примеру, Любовь Иванова нашла гриб весом 1,1 кг.

В руку помещается только ножка гриба
На фоне других рыжиков этот гриб выглядит огромным

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В Пермском крае грибники нашли огромный рыжик размером с две ладони. Своей находкой они поделились в соцсетях. «Такой вот рыжик сегодня нашли. И не червив», — написал участник группы «Подслушано Злой Кудымкар» в соцсети «ВКонтакте». На фото видно, насколько этот рыжик — огромный по сравнению с обычными. Ранее пермяки уже находили большие грибы. К примеру, Любовь Иванова нашла гриб весом 1,1 кг.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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