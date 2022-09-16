Cуд Москвы арестовал имущество Google на миллиард рублей

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Социальные сети. Google. Курган, браузер, гугл, google
Судом арестованы счета и имущество Google общей суммой более миллиарда рублей Фото:

Арбитражный суд Москвы арестовал счета и имущество российского подразделения компании Google в качестве обеспечительной меры по иску «Дума ТВ». Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

«Арбитражный суд Москвы арестовал на один миллиард рублей счета и имущество российского подразделения компании Google — ООО «Гугл». Это сделано в качестве обеспечительной меры по иску «Дума ТВ», — цитирует Хинштейна ТАСС.

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Арбитражный суд Москвы арестовал счета и имущество российского подразделения компании Google в качестве обеспечительной меры по иску «Дума ТВ». Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. «Арбитражный суд Москвы арестовал на один миллиард рублей счета и имущество российского подразделения компании Google — ООО «Гугл». Это сделано в качестве обеспечительной меры по иску «Дума ТВ», — цитирует Хинштейна ТАСС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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