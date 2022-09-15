Курганцы обсуждают, кто останется работать в ПФР после присоединения соцстраха

Курганцы обсуждают объединение фонда соцстраха с ПФР

16 сентября 2022 в 19:41 Размер текста - 17 +

В Кургане начался процесс объединения ФСС с ПФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники курганского отделения Фонда социального страхования беспокоятся за рабочие места из-за присоединения ведомства к отделению Пенсионного фонда. Руководство обсуждает процесс за закрытыми дверями, рассказал URA.RU источник в ФСС. «Сотрудники Пенсионного фонда приходили в здание ФСС, смотрели офисы, кто где сидит. Есть информация, что соцстрах могут переселить в другое здание, а сюда въедут сотрудники ПФР. Но рядовых сотрудников ФСС, говорят, сокращать не будут, все будут переведены в ПФР. А вот руководство соцстраха и главбух точно останутся без работы. Руководство ФСС сейчас каждый день заседает за закрытыми дверями, думают над структурой», — рассказал источник в ведомстве. В Курганской регионально отделении ПФ РФ URA.RU пояснили, что объединение двух фондов станет практическим шагом по дальнейшему упрощению взаимодействия граждан, государства и бизнеса. «Клиентские службы объединенного фонда обеспечат полное предоставление госуслуг по принципу „одного окна“. Также будут сохранены не только все точки приема граждан, клиентские службы, но и даты выплат пособий и пенсий. То есть пенсионеры, семьи с детьми, инвалиды смогут обращаться туда, куда удобно — будь это ближайший офис единого фонда или МФЦ. Кадровый потенциал — сотрудники внебюджетных фондов, накопившие большой опыт по осуществлению разных видов обязательного социального страхования, — будут сохранены», — ответили в пресс-службе ПФР на запрос ведомства. Планируется ли переезд сотрудников в другие помещения и какие будут сокращения в штате, в пенсионном фонде не уточнили. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудники курганского отделения Фонда социального страхования беспокоятся за рабочие места из-за присоединения ведомства к отделению Пенсионного фонда. Руководство обсуждает процесс за закрытыми дверями, рассказал URA.RU источник в ФСС. «Сотрудники Пенсионного фонда приходили в здание ФСС, смотрели офисы, кто где сидит. Есть информация, что соцстрах могут переселить в другое здание, а сюда въедут сотрудники ПФР. Но рядовых сотрудников ФСС, говорят, сокращать не будут, все будут переведены в ПФР. А вот руководство соцстраха и главбух точно останутся без работы. Руководство ФСС сейчас каждый день заседает за закрытыми дверями, думают над структурой», — рассказал источник в ведомстве. В Курганской регионально отделении ПФ РФ URA.RU пояснили, что объединение двух фондов станет практическим шагом по дальнейшему упрощению взаимодействия граждан, государства и бизнеса. «Клиентские службы объединенного фонда обеспечат полное предоставление госуслуг по принципу „одного окна“. Также будут сохранены не только все точки приема граждан, клиентские службы, но и даты выплат пособий и пенсий. То есть пенсионеры, семьи с детьми, инвалиды смогут обращаться туда, куда удобно — будь это ближайший офис единого фонда или МФЦ. Кадровый потенциал — сотрудники внебюджетных фондов, накопившие большой опыт по осуществлению разных видов обязательного социального страхования, — будут сохранены», — ответили в пресс-службе ПФР на запрос ведомства. Планируется ли переезд сотрудников в другие помещения и какие будут сокращения в штате, в пенсионном фонде не уточнили.