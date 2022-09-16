Путин: Россия примет участие в саммите G20 в Индонезии

16 сентября 2022 в 21:17 Размер текста - 17 +

Путин получил личное приглашение принять участие в саммите G20 в Индонезии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия будет принимать участие в саммите G20, который пройдет в Индонезии. Об это президент России Владимир Путин заявил в ходе пресс-конференции в Самарканде. «Россия будет принимать участие», — цитирует президента корреспондент URA.RU. «Мы посмотрим как у нас будет складываться ситуация в экономике, в других сферах. Я имею приглашение посетить саммит G20. Президент принимающей страны мне об этом сам личном сообщил, когда был в Москве. Потом позвонил еще раз, сказал, что давление определенное есть, но наша позиция жесткая: мы Вас хотим видеть на этом саммите. Я посмотрю, мы определимся», — сообщил президент России. Путин выступил с таким заявлением на пресс-конференции в Самарканде. Там проходило собрание стран-членов ШОС.

Россия будет принимать участие в саммите G20, который пройдет в Индонезии. Об это президент России Владимир Путин заявил в ходе пресс-конференции в Самарканде. «Россия будет принимать участие», — цитирует президента корреспондент URA.RU. «Мы посмотрим как у нас будет складываться ситуация в экономике, в других сферах. Я имею приглашение посетить саммит G20. Президент принимающей страны мне об этом сам личном сообщил, когда был в Москве. Потом позвонил еще раз, сказал, что давление определенное есть, но наша позиция жесткая: мы Вас хотим видеть на этом саммите. Я посмотрю, мы определимся», — сообщил президент России. Путин выступил с таким заявлением на пресс-конференции в Самарканде. Там проходило собрание стран-членов ШОС.