Путин: Россия примет участие в саммите G20 в Индонезии

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Путин получил личное приглашение принять участие в саммите G20 в Индонезии Фото:

Россия будет принимать участие в саммите G20, который пройдет в Индонезии. Об это президент России Владимир Путин заявил в ходе пресс-конференции в Самарканде.

«Россия будет принимать участие», — цитирует президента корреспондент URA.RU. «Мы посмотрим как у нас будет складываться ситуация в экономике, в других сферах. Я имею приглашение посетить саммит G20. Президент принимающей страны мне об этом сам личном сообщил, когда был в Москве. Потом позвонил еще раз, сказал, что давление определенное есть, но наша позиция жесткая: мы Вас хотим видеть на этом саммите. Я посмотрю, мы определимся», — сообщил президент России.

Путин выступил с таким заявлением на пресс-конференции в Самарканде. Там проходило собрание стран-членов ШОС.

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Россия будет принимать участие в саммите G20, который пройдет в Индонезии. Об это президент России Владимир Путин заявил в ходе пресс-конференции в Самарканде. «Россия будет принимать участие», — цитирует президента корреспондент URA.RU. «Мы посмотрим как у нас будет складываться ситуация в экономике, в других сферах. Я имею приглашение посетить саммит G20. Президент принимающей страны мне об этом сам личном сообщил, когда был в Москве. Потом позвонил еще раз, сказал, что давление определенное есть, но наша позиция жесткая: мы Вас хотим видеть на этом саммите. Я посмотрю, мы определимся», — сообщил президент России. Путин выступил с таким заявлением на пресс-конференции в Самарканде. Там проходило собрание стран-членов ШОС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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