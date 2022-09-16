16 сентября 2022

Максима Галкина признали иноагентом

© Служба новостей «URA.RU»
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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, галкин максим
Галкин включен в реестр физлиц-иноагентов Фото:

Артист Максим Галкин внесен в реестр физлиц-иноагентов. Об этом свидетельствуют данные Минюста.

«Осуществление политической деятельности», — говорится в графе с информацией о включении в перечень. В качестве иностранного источника указана Украина.

С начала спецоперации, которую Россия проводит с 24 февраля, артисты начали покидать страну. В том числе и Максим Галкин, вместе со своей супругой артисткой Аллой Пугачевой. В Кремле отмечали, что певец был уличен в «ложных по отношению к армии РФ» высказываниях.

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Артист Максим Галкин внесен в реестр физлиц-иноагентов. Об этом свидетельствуют данные Минюста. «Осуществление политической деятельности», — говорится в графе с информацией о включении в перечень. В качестве иностранного источника указана Украина. С начала спецоперации, которую Россия проводит с 24 февраля, артисты начали покидать страну. В том числе и Максим Галкин, вместе со своей супругой артисткой Аллой Пугачевой. В Кремле отмечали, что певец был уличен в «ложных по отношению к армии РФ» высказываниях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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