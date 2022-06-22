На Максима Галкина возбудили дело по подозрению в экстремизме

23 июня 2022 в 01:13 Размер текста - 17 +

Максим Галкин подозревается в распространении фейков о деятельности ВС РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Блогер Гаспар Авакян пожаловался в Главное управление МВД РФ по Ростовской области на юмориста, шоумена Максима Галкина из-за «ложных высказываний» в отношении Вооруженных сил России. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «Вконтакте». «Галкин Максим Александрович допустил высказывания, которые, по моему мнению, являются ложными по отношению к Армии Российской Федерации. Наши ребята охраняют наш покой, однако Галкин муж известной певицы Аллы Пугачевой так не считает. По данному факту я сделал обращение в ГУМВД и сегодня дело возбудили в отношении юмориста», — сообщил Гаспар Авакян. Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД РФ по Ростовской области уведомил блогера, что обнаружили признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, исполнении государственными органами РФ своих полномочий). Потому, отмечается в документе, обращение Авакяна было направлено в Следственный комитет России. После начала спецоперации РФ на Украине Галкин с женой Аллой Пугачевой и детьми покинул Россию. Сейчас они живут в Израиле. Минкультуры Украины «помиловало» Галкина, исключив его из списка лиц, угрожающих нацбезопасности. Гаспар Авакаян «Вконтакте» Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Блогер Гаспар Авакян пожаловался в Главное управление МВД РФ по Ростовской области на юмориста, шоумена Максима Галкина из-за «ложных высказываний» в отношении Вооруженных сил России. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «Вконтакте». «Галкин Максим Александрович допустил высказывания, которые, по моему мнению, являются ложными по отношению к Армии Российской Федерации. Наши ребята охраняют наш покой, однако Галкин муж известной певицы Аллы Пугачевой так не считает. По данному факту я сделал обращение в ГУМВД и сегодня дело возбудили в отношении юмориста», — сообщил Гаспар Авакян. Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД РФ по Ростовской области уведомил блогера, что обнаружили признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, исполнении государственными органами РФ своих полномочий). Потому, отмечается в документе, обращение Авакяна было направлено в Следственный комитет России. После начала спецоперации РФ на Украине Галкин с женой Аллой Пугачевой и детьми покинул Россию. Сейчас они живут в Израиле. Минкультуры Украины «помиловало» Галкина, исключив его из списка лиц, угрожающих нацбезопасности.