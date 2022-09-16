В МИД Финляндии раскритиковали запрет на въезд в Эстонию для россиян

17 сентября 2022 в 00:46 Размер текста - 17 +

Решение эстонских властей нарушает правила Шенгенской зоны Фото: CC BY-2.0, Heikki Siltala, Flickr новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности МИД Финляндии оценило визовые ограничения Эстонии в отношении россиян как «юридически сомнительные». Такая оценка дается в меморандуме внешнеполитического ведомства. «Эстония пытается апеллировать к тому, что владельцы туристических виз из России и Белоруссии угрожают общественному порядку, внутренней безопасности и международным отношениям на основании своей национальности. Такое толкование со стороны Эстонии можно считать юридически сомнительным», — приводит содержание документа телекомпания Yle. По мнению финских дипломатов, решение Таллина об ограничении въезда россиян с шенгенскими визами может быть нарушением правил Шенгенской зоны. В сентября Евросоюз принял полную остановку упрощенного визового режима с Россией. Мера приведет приведет к увеличению визового сбора для россиян с 35 до 80 евро, к необходимости предоставления дополнительных документов и к увеличению времени оформления визы. Кроме того, страны ЕС смогут ограничивать право граждан РФ на перемещения по шенгенскому пространству. На фоне этого Эстония, Латвия, Литва и Польша ограничат въезд россиянам с 19 сентября, передает телеканал 360. При этом в МИД Финляндии не увидели оснований для полного запрета россиянам въезжать в страну, уточняет RT.

МИД Финляндии оценило визовые ограничения Эстонии в отношении россиян как «юридически сомнительные». Такая оценка дается в меморандуме внешнеполитического ведомства. «Эстония пытается апеллировать к тому, что владельцы туристических виз из России и Белоруссии угрожают общественному порядку, внутренней безопасности и международным отношениям на основании своей национальности. Такое толкование со стороны Эстонии можно считать юридически сомнительным», — приводит содержание документа телекомпания Yle. По мнению финских дипломатов, решение Таллина об ограничении въезда россиян с шенгенскими визами может быть нарушением правил Шенгенской зоны. В сентября Евросоюз принял полную остановку упрощенного визового режима с Россией. Мера приведет приведет к увеличению визового сбора для россиян с 35 до 80 евро, к необходимости предоставления дополнительных документов и к увеличению времени оформления визы. Кроме того, страны ЕС смогут ограничивать право граждан РФ на перемещения по шенгенскому пространству. На фоне этого Эстония, Латвия, Литва и Польша ограничат въезд россиянам с 19 сентября, передает телеканал 360. При этом в МИД Финляндии не увидели оснований для полного запрета россиянам въезжать в страну, уточняет RT.