09 сентября 2022

ЕК: россияне смогут посещать только одну страну по шенгенской визе

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В ЕК заявили о возможности выдачи виз россиянам без доступа в шенгенское пространство Фото:
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Россиянам ограничивают выдачу виз

Страны ЕС смогут ограничивать право граждан РФ на перемещения по шенгенскому пространству. Об этом говорится в документе Еврокомиссии.

«В соответствии с Визовым кодексом, если государство-член, которому была подана заявка, все равно принимает решение о выдаче визы, то это должна быть виза с ограниченным территориальным действием (действительно на территории выдавшего его государства-члена или исключительно на территории нескольких государств-членов с их согласия)», — говорится в пояснительной записке.

Ранее на официальном сайте Европейского Совета появилась информация о том, что Евросоюз приостановит действие упрощенного визового режима с Россией с 12 сентября. Также в ЕК хотят увеличить срок рассмотрения заявлений россиян на получение визы до 45 дней, воздержаться от выдачи виз на долгий срок, а также разрешить аннулировать уже выданные пропуски.

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Страны ЕС смогут ограничивать право граждан РФ на перемещения по шенгенскому пространству. Об этом говорится в документе Еврокомиссии. «В соответствии с Визовым кодексом, если государство-член, которому была подана заявка, все равно принимает решение о выдаче визы, то это должна быть виза с ограниченным территориальным действием (действительно на территории выдавшего его государства-члена или исключительно на территории нескольких государств-членов с их согласия)», — говорится в пояснительной записке. Ранее на официальном сайте Европейского Совета появилась информация о том, что Евросоюз приостановит действие упрощенного визового режима с Россией с 12 сентября. Также в ЕК хотят увеличить срок рассмотрения заявлений россиян на получение визы до 45 дней, воздержаться от выдачи виз на долгий срок, а также разрешить аннулировать уже выданные пропуски.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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