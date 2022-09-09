Евросоюз приостановил действие упрощенного визового режима с Россией

09 сентября 2022 в 14:38 Размер текста - 17 +

Полная приостановка упрощенного визового режима с РФ Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Совет ЕС принял полную остановку упрощенного визового режима с Россией. Об этом сообщается на официальном сайте Европейского Совета. «Сегодняшнее решение является следствием действий России. Это доказательство нашей приверженности Украине и ее народу», — заявил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан. Решение вступает в силу с 12 сентября 2022 года. Это приведет к увеличению визового сбора для россиян с 35 до 80 евро, к необходимости предоставления дополнительных документов и к увеличению времени оформления визы. Ранее сообщалось, что Россия пригрозила ЕС ответными санкциями за приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме. Об этом заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

Совет ЕС принял полную остановку упрощенного визового режима с Россией. Об этом сообщается на официальном сайте Европейского Совета. «Сегодняшнее решение является следствием действий России. Это доказательство нашей приверженности Украине и ее народу», — заявил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан. Решение вступает в силу с 12 сентября 2022 года. Это приведет к увеличению визового сбора для россиян с 35 до 80 евро, к необходимости предоставления дополнительных документов и к увеличению времени оформления визы. Ранее сообщалось, что Россия пригрозила ЕС ответными санкциями за приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме. Об этом заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.