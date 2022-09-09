Евросоюз приостановил действие упрощенного визового режима с Россией

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Полная приостановка упрощенного визового режима с РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Совет ЕС принял полную остановку упрощенного визового режима с Россией. Об этом сообщается на официальном сайте Европейского Совета.

«Сегодняшнее решение является следствием действий России. Это доказательство нашей приверженности Украине и ее народу», — заявил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан.

Решение вступает в силу с 12 сентября 2022 года. Это приведет к увеличению визового сбора для россиян с 35 до 80 евро, к необходимости предоставления дополнительных документов и к увеличению времени оформления визы.

Ранее сообщалось, что Россия пригрозила ЕС ответными санкциями за приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме. Об этом заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

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Совет ЕС принял полную остановку упрощенного визового режима с Россией. Об этом сообщается на официальном сайте Европейского Совета. «Сегодняшнее решение является следствием действий России. Это доказательство нашей приверженности Украине и ее народу», — заявил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан. Решение вступает в силу с 12 сентября 2022 года. Это приведет к увеличению визового сбора для россиян с 35 до 80 евро, к необходимости предоставления дополнительных документов и к увеличению времени оформления визы. Ранее сообщалось, что Россия пригрозила ЕС ответными санкциями за приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме. Об этом заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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