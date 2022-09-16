В Сургуте продают квартиру с оранжереей за 27 миллионов. Фото

17 сентября 2022 в 05:49 Размер текста - 17 +

В квартире есть оранжерея (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Сургуте (ХМАО) продается четырехкомнатная квартира с оранжереей, дизайнерским ремонтом и джакузи за 27 миллионов и 900 тысяч рублей. Площадь объекта — 196 квадратных метров. Объявление опубликовано на сайте Avito. «Продается очень интересная квартира, с красивым видом на город. Просторная кухня-гостиная, четыре спальни, обеденная зона, оранжерея, два санузла с душевой кабинкой и джакузи, четыре лоджии. Стоимость — 27 900 000 рублей», — указано в объявлении. Мебель и техника при продаже остаются в квартире. Продавцом на сайте указано агентство «Аврора». Дом построен в 2006 году, квартира расположена на десятом этаже. «Двор оборудован детской игровой и спортивной площадками, во дворе паркинг. Рядом „Мир на Комсомольском“, „Росич“, школы, детские сады, поликлиники детская и для взрослых», — отмечается в объявлении. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нефтеюганске (ХМАО) продается трехэтажный коттедж в элитном районе за 89 миллионов рублей. В помещении установлен лифт. Площадь кухни 56 квадратных метров avito.ru Потолки частично гипсокартон, частично натяжные avito.ru Лоджии присоединены к комнатами В квартире два санузла avito.ru Скрин объявления avito.ru

В Сургуте (ХМАО) продается четырехкомнатная квартира с оранжереей, дизайнерским ремонтом и джакузи за 27 миллионов и 900 тысяч рублей. Площадь объекта — 196 квадратных метров. Объявление опубликовано на сайте Avito. «Продается очень интересная квартира, с красивым видом на город. Просторная кухня-гостиная, четыре спальни, обеденная зона, оранжерея, два санузла с душевой кабинкой и джакузи, четыре лоджии. Стоимость — 27 900 000 рублей», — указано в объявлении. Мебель и техника при продаже остаются в квартире. Продавцом на сайте указано агентство «Аврора». Дом построен в 2006 году, квартира расположена на десятом этаже. «Двор оборудован детской игровой и спортивной площадками, во дворе паркинг. Рядом „Мир на Комсомольском“, „Росич“, школы, детские сады, поликлиники детская и для взрослых», — отмечается в объявлении. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нефтеюганске (ХМАО) продается трехэтажный коттедж в элитном районе за 89 миллионов рублей. В помещении установлен лифт.