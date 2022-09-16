В Сургуте (ХМАО) продается четырехкомнатная квартира с оранжереей, дизайнерским ремонтом и джакузи за 27 миллионов и 900 тысяч рублей. Площадь объекта — 196 квадратных метров. Объявление опубликовано на сайте Avito.
«Продается очень интересная квартира, с красивым видом на город. Просторная кухня-гостиная, четыре спальни, обеденная зона, оранжерея, два санузла с душевой кабинкой и джакузи, четыре лоджии. Стоимость — 27 900 000 рублей», — указано в объявлении.
Мебель и техника при продаже остаются в квартире. Продавцом на сайте указано агентство «Аврора».
Дом построен в 2006 году, квартира расположена на десятом этаже. «Двор оборудован детской игровой и спортивной площадками, во дворе паркинг. Рядом „Мир на Комсомольском“, „Росич“, школы, детские сады, поликлиники детская и для взрослых», — отмечается в объявлении.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Нефтеюганске (ХМАО) продается трехэтажный коттедж в элитном районе за 89 миллионов рублей. В помещении установлен лифт.
В Сургуте (ХМАО) продается четырехкомнатная квартира с оранжереей, дизайнерским ремонтом и джакузи за 27 миллионов и 900 тысяч рублей. Площадь объекта — 196 квадратных метров. Объявление опубликовано на сайте Avito. «Продается очень интересная квартира, с красивым видом на город. Просторная кухня-гостиная, четыре спальни, обеденная зона, оранжерея, два санузла с душевой кабинкой и джакузи, четыре лоджии. Стоимость — 27 900 000 рублей», — указано в объявлении. Мебель и техника при продаже остаются в квартире. Продавцом на сайте указано агентство «Аврора». Дом построен в 2006 году, квартира расположена на десятом этаже. «Двор оборудован детской игровой и спортивной площадками, во дворе паркинг. Рядом „Мир на Комсомольском“, „Росич“, школы, детские сады, поликлиники детская и для взрослых», — отмечается в объявлении. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нефтеюганске (ХМАО) продается трехэтажный коттедж в элитном районе за 89 миллионов рублей. В помещении установлен лифт.