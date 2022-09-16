16 сентября 2022
15 сентября 2022

В Сургуте продают квартиру с оранжереей за 27 миллионов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на объезде городских объектов благоустройства. Челябинск, балкон, оранжерея, цветы
В квартире есть оранжерея (фото из архива) Фото:

В Сургуте (ХМАО) продается четырехкомнатная квартира с оранжереей, дизайнерским ремонтом и джакузи за 27 миллионов и 900 тысяч рублей. Площадь объекта — 196 квадратных метров. Объявление опубликовано на сайте Avito.

«Продается очень интересная квартира, с красивым видом на город. Просторная кухня-гостиная, четыре спальни, обеденная зона, оранжерея, два санузла с душевой кабинкой и джакузи, четыре лоджии. Стоимость — 27 900 000 рублей», — указано в объявлении.

Мебель и техника при продаже остаются в квартире. Продавцом на сайте указано агентство «Аврора».

Дом построен в 2006 году, квартира расположена на десятом этаже. «Двор оборудован детской игровой и спортивной площадками, во дворе паркинг. Рядом „Мир на Комсомольском“, „Росич“, школы, детские сады, поликлиники детская и для взрослых», — отмечается в объявлении.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нефтеюганске (ХМАО) продается трехэтажный коттедж в элитном районе за 89 миллионов рублей. В помещении установлен лифт.

Площадь кухни 56 квадратных метров
Потолки частично гипсокартон, частично натяжные
Лоджии присоединены к комнатами
В квартире два санузла
Скрин объявления

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В Сургуте (ХМАО) продается четырехкомнатная квартира с оранжереей, дизайнерским ремонтом и джакузи за 27 миллионов и 900 тысяч рублей. Площадь объекта — 196 квадратных метров. Объявление опубликовано на сайте Avito. «Продается очень интересная квартира, с красивым видом на город. Просторная кухня-гостиная, четыре спальни, обеденная зона, оранжерея, два санузла с душевой кабинкой и джакузи, четыре лоджии. Стоимость — 27 900 000 рублей», — указано в объявлении. Мебель и техника при продаже остаются в квартире. Продавцом на сайте указано агентство «Аврора». Дом построен в 2006 году, квартира расположена на десятом этаже. «Двор оборудован детской игровой и спортивной площадками, во дворе паркинг. Рядом „Мир на Комсомольском“, „Росич“, школы, детские сады, поликлиники детская и для взрослых», — отмечается в объявлении. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нефтеюганске (ХМАО) продается трехэтажный коттедж в элитном районе за 89 миллионов рублей. В помещении установлен лифт.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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