На Западе испугались альянса Путина и Си Цзиньпина

Продолжающееся сотрудничество лидера Китая Си Цзиньпином и президента РФ Владимира Путина может навсегда навредить отношениям Китая с Европой и США. Об этом сообщает Handelsblatt.
«Си Цзиньпину будет ясно, что братание с Путиным и поддержка его политики навсегда повредят отношениям с Европой и США», — сказано в статье издания. Отмечается, что это риск, который не стоит недооценивать, ведь западные рынки продолжают играть очень важную роль для Китая.
В Самарканде с 16 сентября проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества. В ходе саммита президент РФ Владимир Путин во время встречи с Си Цзиньпином призвал укрепить ШОС как площадку конструктивного взаимодействия, передает телеканал 360.
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