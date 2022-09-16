16 сентября 2022

На Западе испугались альянса Путина и Си Цзиньпина

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ИННОПРОМ-2015: подготовка. Екатеринбург, кнр, китай, флаг россии
Сотрудничество Китая и России пугает западные страны Фото:

Продолжающееся сотрудничество лидера Китая Си Цзиньпином и президента РФ Владимира Путина может навсегда навредить отношениям Китая с Европой и США. Об этом сообщает Handelsblatt.

«Си Цзиньпину будет ясно, что братание с Путиным и поддержка его политики навсегда повредят отношениям с Европой и США», — сказано в статье издания. Отмечается, что это риск, который не стоит недооценивать, ведь западные рынки продолжают играть очень важную роль для Китая.

В Самарканде с 16 сентября проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества. В ходе саммита президент РФ Владимир Путин во время встречи с Си Цзиньпином призвал укрепить ШОС как площадку конструктивного взаимодействия, передает телеканал 360.

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Продолжающееся сотрудничество лидера Китая Си Цзиньпином и президента РФ Владимира Путина может навсегда навредить отношениям Китая с Европой и США. Об этом сообщает Handelsblatt. «Си Цзиньпину будет ясно, что братание с Путиным и поддержка его политики навсегда повредят отношениям с Европой и США», — сказано в статье издания. Отмечается, что это риск, который не стоит недооценивать, ведь западные рынки продолжают играть очень важную роль для Китая. В Самарканде с 16 сентября проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества. В ходе саммита президент РФ Владимир Путин во время встречи с Си Цзиньпином призвал укрепить ШОС как площадку конструктивного взаимодействия, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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