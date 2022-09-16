На Западе испугались альянса Путина и Си Цзиньпина 17 сентября 2022 в 07:58 Размер текста - 17 + Сотрудничество Китая и России пугает западные страны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Продолжающееся сотрудничество лидера Китая Си Цзиньпином и президента РФ Владимира Путина может навсегда навредить отношениям Китая с Европой и США. Об этом сообщает Handelsblatt. «Си Цзиньпину будет ясно, что братание с Путиным и поддержка его политики навсегда повредят отношениям с Европой и США», — сказано в статье издания. Отмечается, что это риск, который не стоит недооценивать, ведь западные рынки продолжают играть очень важную роль для Китая. В Самарканде с 16 сентября проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества. В ходе саммита президент РФ Владимир Путин во время встречи с Си Цзиньпином призвал укрепить ШОС как площадку конструктивного взаимодействия, передает телеканал 360. Продолжающееся сотрудничество лидера Китая Си Цзиньпином и президента РФ Владимира Путина может навсегда навредить отношениям Китая с Европой и США. Об этом сообщает Handelsblatt. «Си Цзиньпину будет ясно, что братание с Путиным и поддержка его политики навсегда повредят отношениям с Европой и США», — сказано в статье издания. Отмечается, что это риск, который не стоит недооценивать, ведь западные рынки продолжают играть очень важную роль для Китая. В Самарканде с 16 сентября проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества. В ходе саммита президент РФ Владимир Путин во время встречи с Си Цзиньпином призвал укрепить ШОС как площадку конструктивного взаимодействия, передает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям