Экс-депутат Верховной Рады: Польша требует часть Украины в качестве репараций

Экс-депутат Верховной Рады: Польша требует часть Украины в качестве реапараций

17 сентября 2022 в 09:17 Размер текста - 17 +

В Польше потребовали часть западной Украины в качестве компенсации по итогам Второй Мировой войны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Президент Польши Анджей Дуда требует возмещения ущерба после Второй мировой войны в виде украинских земель. Об этом сообщает экс-депутат Верховной Рады Илья Кива. «Германия начала Вторую мировую войну и напала на Польшу. Россия позже присоединилась к этой войне, поэтому я считаю, что репарации мы должны иметь и от России… Думаю, мы должны это сделать. Этого добиваться», — цитирует экс-депутат Дуду в своем telegram-канале. Он добавил, что в качестве компенсаций в Польше хотят получить Львовскую область. Ранее сообщалось о том, что Анджей Дуда прилетел в Киев, чтобы проконтролировать передачу Западной Украины под управление Варшавы. Подготовка перехода западных территорий Украины под контроль Польши должна проходить по графику, считает он. В связи с этим визитом секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев предположил, что польско-украинская граница в скором будущем перестанет существовать, напоминают «Дни.ру».

Президент Польши Анджей Дуда требует возмещения ущерба после Второй мировой войны в виде украинских земель. Об этом сообщает экс-депутат Верховной Рады Илья Кива. «Германия начала Вторую мировую войну и напала на Польшу. Россия позже присоединилась к этой войне, поэтому я считаю, что репарации мы должны иметь и от России… Думаю, мы должны это сделать. Этого добиваться», — цитирует экс-депутат Дуду в своем telegram-канале. Он добавил, что в качестве компенсаций в Польше хотят получить Львовскую область. Ранее сообщалось о том, что Анджей Дуда прилетел в Киев, чтобы проконтролировать передачу Западной Украины под управление Варшавы. Подготовка перехода западных территорий Украины под контроль Польши должна проходить по графику, считает он. В связи с этим визитом секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев предположил, что польско-украинская граница в скором будущем перестанет существовать, напоминают «Дни.ру».