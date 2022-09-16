Сетевой гигант открывает в центре Перми новую пиццерию

17 сентября 2022 в 09:59 Размер текста - 17 +

По данным пермского издания, сейчас в помещении проводится ремонт Фото: Марина Молдавская © URA.RU В Перми скоро появится новое кафе «Додо Пицца». Заведение планируют открыть напротив политеха (ПНИПУ). «Сеть „Додо Пицца“ планирует расширить присутствие в Перми. Новое заведение появится в центре города — на улице Луначарского, 69», — пишет Business Class. «Додо Пицца» работает в Перми по франшизе с 2015 года. На сегодняшний день в столице Прикамья действуют четыре пиццерии сети. Головной офис компании расположен в Сыктывкаре. Об открытии четвертого пермского кафе, которое принадлежит сетевому гиганту, URA.RU сообщало в конце мая. Заведение разместилось в одном из торговых центров Мотовилихинского района.

В Перми скоро появится новое кафе «Додо Пицца». Заведение планируют открыть напротив политеха (ПНИПУ). «Сеть „Додо Пицца“ планирует расширить присутствие в Перми. Новое заведение появится в центре города — на улице Луначарского, 69», — пишет Business Class. «Додо Пицца» работает в Перми по франшизе с 2015 года. На сегодняшний день в столице Прикамья действуют четыре пиццерии сети. Головной офис компании расположен в Сыктывкаре. Об открытии четвертого пермского кафе, которое принадлежит сетевому гиганту, URA.RU сообщало в конце мая. Заведение разместилось в одном из торговых центров Мотовилихинского района.