Сетевой гигант открывает в центре Перми новую пиццерию

По данным пермского издания, сейчас в помещении проводится ремонт
В Перми скоро появится новое кафе «Додо Пицца». Заведение планируют открыть напротив политеха (ПНИПУ).
«Сеть „Додо Пицца“ планирует расширить присутствие в Перми. Новое заведение появится в центре города — на улице Луначарского, 69», — пишет Business Class.
«Додо Пицца» работает в Перми по франшизе с 2015 года. На сегодняшний день в столице Прикамья действуют четыре пиццерии сети. Головной офис компании расположен в Сыктывкаре.
Об открытии четвертого пермского кафе, которое принадлежит сетевому гиганту, URA.RU сообщало в конце мая. Заведение разместилось в одном из торговых центров Мотовилихинского района.
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