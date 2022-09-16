16 сентября 2022

Сетевой гигант открывает в центре Перми новую пиццерию

© Служба новостей «URA.RU»
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Болельщики в барах и кафе Екатеринбурга., пиццерия, додо пицца
По данным пермского издания, сейчас в помещении проводится ремонт Фото:

В Перми скоро появится новое кафе «Додо Пицца». Заведение планируют открыть напротив политеха (ПНИПУ).

«Сеть „Додо Пицца“ планирует расширить присутствие в Перми. Новое заведение появится в центре города — на улице Луначарского, 69», — пишет Business Class.

«Додо Пицца» работает в Перми по франшизе с 2015 года. На сегодняшний день в столице Прикамья действуют четыре пиццерии сети. Головной офис компании расположен в Сыктывкаре.

Об открытии четвертого пермского кафе, которое принадлежит сетевому гиганту, URA.RU сообщало в конце мая. Заведение разместилось в одном из торговых центров Мотовилихинского района.

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В Перми скоро появится новое кафе «Додо Пицца». Заведение планируют открыть напротив политеха (ПНИПУ). «Сеть „Додо Пицца“ планирует расширить присутствие в Перми. Новое заведение появится в центре города — на улице Луначарского, 69», — пишет Business Class. «Додо Пицца» работает в Перми по франшизе с 2015 года. На сегодняшний день в столице Прикамья действуют четыре пиццерии сети. Головной офис компании расположен в Сыктывкаре. Об открытии четвертого пермского кафе, которое принадлежит сетевому гиганту, URA.RU сообщало в конце мая. Заведение разместилось в одном из торговых центров Мотовилихинского района.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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