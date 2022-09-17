В Киргизии ввели режим ЧС на границе с Таджикистаном

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Михаил Мишустин на двусторонних встречах в Чолпон-Ате. Чолпон-Ата, киргизия, флаг киргизии
Ранее на границе Киргизии и Таджикистана начались военные столкновения Фото:

Киргизия ввела режим чрезвычайной ситуации на границе с Таджикистаном. Об этом сообщает МЧС страны. По данным ведомства, режим ЧС введен для проведения работ по эвакуации и расселению населения, а также мобилизации необходимых сил для установления мира в регионе.

«На основании приказа руководителя Гражданской защиты, полномочного представителя Абдикарима Алимбаева от 16 сентября 2022 года на территории Баткенской области введен режим чрезвычайной ситуации», — сообщает МЧС Киргизии. Информация приводится на официальном сайте ведомства.

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Киргизия ввела режим чрезвычайной ситуации на границе с Таджикистаном. Об этом сообщает МЧС страны. По данным ведомства, режим ЧС введен для проведения работ по эвакуации и расселению населения, а также мобилизации необходимых сил для установления мира в регионе. «На основании приказа руководителя Гражданской защиты, полномочного представителя Абдикарима Алимбаева от 16 сентября 2022 года на территории Баткенской области введен режим чрезвычайной ситуации», — сообщает МЧС Киргизии. Информация приводится на официальном сайте ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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