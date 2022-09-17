Украинцы отправляют Зеленского на фронт

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На Украине предложили отправить Зеленского на фронт Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинцы предлагают отправить президента страны Владимира Зеленского и его жену на прифронтовые территории. Об этом сказано в петиции на официальном сайте президента Украины.

«Президент Украины Зеленский и первая леди Зеленская должны находиться на прифронтовых территориях Украины», — сообщается в тексте петиции. По мнению авторов петиции, это необходимо для моральной поддержки военных и уточнения потребностей армии и населения. Под петицией собрано 16 подписей.

Ранее стало известно о недовольстве Зеленским в украинской армии, сообщает телеканал 360. Специальная операция проводится Россией на территории Украины с 24 февраля. Она направлена на демилитаризацию и денацификацию страны.

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Украинцы предлагают отправить президента страны Владимира Зеленского и его жену на прифронтовые территории. Об этом сказано в петиции на официальном сайте президента Украины. «Президент Украины Зеленский и первая леди Зеленская должны находиться на прифронтовых территориях Украины», — сообщается в тексте петиции. По мнению авторов петиции, это необходимо для моральной поддержки военных и уточнения потребностей армии и населения. Под петицией собрано 16 подписей. Ранее стало известно о недовольстве Зеленским в украинской армии, сообщает телеканал 360. Специальная операция проводится Россией на территории Украины с 24 февраля. Она направлена на демилитаризацию и денацификацию страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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