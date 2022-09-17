Украинцы отправляют Зеленского на фронт

На Украине предложили отправить Зеленского на фронт
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинцы предлагают отправить президента страны Владимира Зеленского и его жену на прифронтовые территории. Об этом сказано в петиции на официальном сайте президента Украины.
«Президент Украины Зеленский и первая леди Зеленская должны находиться на прифронтовых территориях Украины», — сообщается в тексте петиции. По мнению авторов петиции, это необходимо для моральной поддержки военных и уточнения потребностей армии и населения. Под петицией собрано 16 подписей.
Ранее стало известно о недовольстве Зеленским в украинской армии, сообщает телеканал 360. Специальная операция проводится Россией на территории Украины с 24 февраля. Она направлена на демилитаризацию и денацификацию страны.
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